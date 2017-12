Die verpasste Chance des Kevin Münch

London. Dominik Loth

Sie hatten ihn angefeuert und mitgefiebert. Sie trugen rosafarbene Einhornkostüme oder Lederhosen, und immer wieder riefen die Zuschauer den Namen von Kevin Münch. Doch eben jener Kevin Münch stand wenig später am Mittwochabend enttäuscht auf der Bühne im Londoner Alexandra Palace. Mit 1:4 hatte der Bochumer in der zweiten Runde der Darts-WM gegen den Spanier Toni Alcinas verloren und somit die Chance verpasst, als erster Deutscher ins Achtelfinale einzuziehen.

Münch wirkte enttäuscht, Münch wirkte ratlos, als er kurz darauf vor die Mikrofone der Reporter trat. "Ich bin überhaupt nicht ins Spiel gekommen und hatte die ganze Zeit kein gutes Gefühl", sagte der 29-Jährige. Er hätte diese Sätze nicht einmal sagen müssen, die leeren Augen und die herabhängenden Mundwinkel waren aussagekräftig genug.

Bei seinem feierlichen Einlauf in die Halle im Londoner Stadtbezirk Haringey hatte Münch eine knappe Stunde zuvor noch seine Freundin im Publikum entdeckt und ihr einen Kuss auf die Lippen gedrückt. Als die Zweitrundenpartie wenige Minuten darauf startete, war allerdings ein anderer am Drücker: Toni Alcinas, der 38-jährige Spanier. Er eröffnete die Partie mit einer 180 – der Höchstpunktzahl, die man mit den drei Pfeilen erreichen kann. Münch dagegen begann fahrig und nervös. Er lief dem stark aufgelegten Alcinas beinahe in allen Legs hinterher.

Als Münch den dritten Satz für sich entscheiden konnte, lag die Chance auf eine Wende in der Luft. Doch ein Durchschnitt von nur 81,94 Punkten bei drei Darts war gegen den Spanier (91,8) zu wenig.

Über 20 Prozent der Tickets wurden in Deutschland verkauft

Nach dem Aus des Landschaftsgärtners schaffte es auch im 25. WM-Jahr kein Deutscher in die Runde der letzten 16. Dabei war der Großteil der knapp 3000 Zuschauer auf der Seite von Münch. Über 20 Prozent der WM-Tickets wurden an Deutsche verkauft.

Alcinas trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf den Engländer Darren Webster. Und Münch? Der hatte durch seinen überraschenden Erstrunden-Sieg über den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis Bekanntheit erlangt. Seine Leistung bei der WM wertete er trotz des Zweitrunden-Aus als Erfolg. "Es hat ja keiner damit gerechnet, dass ich gegen Lewis gewinne. Deshalb wird Darts-Deutschland nicht untergehen."

Finanziell hat sich der WM-Start in jedem Fall gelohnt. Allein die Teilnahme bringt umgerechnet rund 12.400 Euro ein. Die Zweitrundenteilnahme bringt etwa 21.000 Euro ein. Insgesamt werden rund zwei Millionen Euro ausgeschüttet, der Sieger erhält 450.000 Euro.

Auf diesen Pott kann sich weiterhin Phil Taylor Hoffnungen machen. Aber dem 57-Jährigen geht es um mehr. Die Darts-WM 2017 steht ganz im Zeichen seines Abschieds: den letzten Auftritten des 57-Jährigen, der den Verband PDC mitbegründete, ein Jahr nach der ersten WM 1994 den ersten Titel gewann und sieben weitere bis 2002 folgen ließ. Der 16-malige Weltmeister, der Roger Federer des Darts-Sports, hängt seine Profi-Pfeile an die Wand. Sein größter Traum: Seine endlose Karriere mit einem letzten Triumph krönen. Dafür muss der Engländer am Donnerstag im Achtelfinale (ab 20 Uhr/Sport1) Landsmann Keegan Brown im "Ally Pally" ausschalten.

Phil Taylor wird ihn vermissen, diesen Palast, in dessen Inneren, an den Wänden des Presseraums, Bilder von halbnackten muskulösen Männern angebracht sind. Männer, die so gar nichts mit denen zu tun haben, die auf der Bühne des Alexandra Palace hoch oben über den Lichtern der Stadt stehen.

Bis April vom Chef ferigestellt

Doch jene bierbäuchigen Männer, jene mit Tattoos und Irokesenfrisuren, jene "Normalos" werden von den Fans verehrt.. Vor dem Haupteingang bilden sich jedes Mal lange Schlangen. Einige fragen "Tickets, tickets? Do you want tickets?", andere singen, auf holländischen, auf englisch, auf deutsch, machen sich warm für den Wahnsinn im Innern. Nach der vergangenen Weltmeisterschaft dachten die Veranstalter über einen Umzug in die dreimal größere West Hall nach. Etwas mehr als 10.000 Zuschauer fast die Halle. Doch zu groß schien das Risiko, vor einer spärlich gefüllten Halle zu stehen. Denn das gehört dazu wie der Caller, der fortwährend die "180" in die Menge raunt: Eine Stimmung wie in einer kleinen Kneipe zu Silvester.

Für Kevin Münch ist die Party zumindest für dieses Jahr vorbei. Er will weiter machen, sich für die Tour bewerben, in England spielen. Bis April hat ihn sein Chef freigestellt, "Wenn es nicht klappt, dann nicht", sagt der 29-Jährige. Dann kehre er wieder zurück in seinen Beruf als Landschaftsgärtner.

Eine Option, die für Phil Taylor nicht in Frage kommt. Doch bevor er sich Gedanken über sein Leben als Darts-Rentner macht, wird er noch einmal das Bad in der Menge genießen, am liebsten auch noch ein letztes Mal am Finaltag an Neujahr. Und verehrt werden wie zu früherer Zeit die muskulösen Männer im Presseraum. Nur dass Taylor statt Speere Pfeile wirft.