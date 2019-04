Bundesliga: 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC live im TV & Stream

Bundesliga: Am Sonntag ist Hertha BSC zu Gast bei 1899 Hoffenheim

29. Spieltag in der Bundesliga: Am Sonntag ist Hertha BSC zu Gast bei 1899 Hoffenheim. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

29. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Sonntag (14. April, Anstoß 13.30 Uhr) empfängt 1899 Hoffenheim Hertha BSC. Das letzte Duell beider Mannschaften in der Bundesliga im Oktober 2018 endete 3:3-Unentschieden.

Wo wird das Bundesliga-Spiel übertragen?

Das Spiel wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zu sehen. Der Eurosport Player ist im Browser auf PC und Mac erreichbar unter www.eurosportplayer.de. Etwas bequemer erfolgt der Zugang auf Tablet oder Smartphone mittels der passenden App, die im Google Play Store und bei iTunes zum Download bereitsteht.

Der Sender ist per Satelliten-Receiver auch mit dem Abo-Service HD Plus auf dem heimischen Fernseher empfangbar - gegen eine zusätzliche Gebühr von monatlich 4,99 Euro. Auch für die Xbox One, die PS4, Samsung Smart TVs und Amazons Fire TV Stick gibt es eine eigene App. Mittels Chromecast-Stick und Apple TV kann der Player vom Smartphone oder Laptop auf den Fernseher übertragen werden.

Was kostet der Eurosport Player?

Um die Bundesliga live bei Eurosport Player zu sehen, werden 49,99 Euro pro Jahr fällig. Alternativ kann auch ein Jahresabo für 4,99 Euro im Monat gebucht werden (das entspricht 59,88 € im Jahr).

Die Höhepunkte im DAZN-Stream

Der Streamingdienst DAZN stellt 40 Minuten nach Spielende Videos mit den Höhepunkten der Begegnungen bereit.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Eurosport hat die Exklusivrechte. Weder Sky noch das Free-TV haben die Rechte zur Liveübertragung der Begegnung.

Wann geht's los und wie sieht die Sendung aus?

Die Live-Vorberichterstattung beginnt im Eurosport Player am Sonntag (14. April) um 12.00 Uhr - 90 Minuten vor Anpfiff der Partie um 13.30 Uhr - mit Eurosport Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel.

Liveticker zum Spiel 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

