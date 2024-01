Berlin. Erst holt Alba Berlin den Spielmacher Hermannsson zurück, dann folgt die Trennung vom verletzten Eriksson, dessen Comeback scheitert.

Abschied und Wiedersehen lagen nah beieinander, standen aber in keiner Verbindung. Am späten Mittwochabend begrüßte Alba Berlin den Isländer Martin Hermannsson wieder als Teil der Mannschaft. Am Morgen danach musste der Basketball-Klub schweren Herzens die Trennung von Marcus Eriksson mitteilen.