Berlin. Für die Berliner gibt es gegen Bologna nichts zu holen. Gute Ansätze und zumindest ein außergewöhnliches Viertel machen aber Hoffnung.

In den frühen Tagen eines neuen Jahres lauert ja immer ein wenig die Gefahr zur Ernüchterung, wenn die ersten guten Vorsätze über Bord gehen und die Euphorie des Neustarts verpufft. In dieser Lage kann ein Blick auf die Basketballer von Alba Berlin in der Euroleague helfen: Beim ersten Heimspiel 2024 wurden am Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena auch reichlich Neujahrsgrüße verteilt, mit großen Vorsätzen hält sich die Alba-Familie dieses Jahr aber zurück.

Das lässt sich zu weiten Teilen darauf zurückführen, dass sie ohnehin ziemlich aussichtslos wären. Die Berliner liegen auf dem vorletzten Platz der europäischen Königsklasse und haben mit dem Rennen um die Playoff-Plätze nichts zu tun. Aber für das junge Team im Neuaufbau gelten ja ohnehin andere Ziele. „Wir werden Woche für Woche besser“, sagte Albas Shooting Guard Matt Thomas im Vorfeld der Partie.

Alba hat in der Euroleague schon bewiesen, dass mehr möglich ist

Das führt zwar noch nicht in der gewünschten Regelmäßigkeit zu positiven Resultaten auf internationalem Parkett, das Spiel am Freitag gegen Bologna ging vor 9589 Zuschauern mit 68:83 (27:48) verloren und war die 16. Niederlage im 19. Spiel. Aber immerhin sind die Berliner zum Jahreswechsel nicht der Versuchung erlegen, unrealistische Ziele auszurufen. Der Prozess braucht noch Zeit, da hilft auch ein umgeblätterter Kalender nicht.

Trotzdem sorgte die offensichtliche Unterlegenheit am Freitagabend natürlich immer wieder für frustrierte Gesichter bei Spielern, Trainern und Fans der Berliner. Denn Alba hat ja auch in dieser Spielzeit schon bewiesen, dass mehr möglich ist: Am Dienstag beim anständigen 71:77 in Kaunas zum Beispiel, oder beim sensationellen Heimsieg gegen den FC Barcelona kurz vor Weihnachten.

Die Berliner kamen mit einem 7:0-Lauf aus der Kabine

Bologna war am Freitag aber schlicht zu gut, um den Hauptstädtern irgendwelche Möglichkeiten zu eröffnen. Schon nach dem ersten Viertel und einem zwischenzeitlichen 16:0-Lauf hatten die Italiener das Spiel zu ihren Gunsten entschieden. „Wir müssen aus diesen Spielen lernen, um von Anfang an da zu sein“, beklagte Albas Kapitän Johannes Thiemann.

Bologna, der überraschende Tabellenzweite der Königsklasse, ließ Alba im ersten Durchgang stellenweise wie eine Schülermannschaft aussehen: Die Berliner wirkten zwar engagiert und ambitioniert, waren an beiden Enden des Courts aber immer wieder hilflos.

Da der Wille an diesem Abend aber stimmte, versank der Auftritt der Berliner eben nicht in einer düsteren Wolke aus Ernüchterung. Alba kam mit einem 7:0-Lauf aus der Halbzeitpause und verteilte das Scoring auf vielen Schultern. Thiemann und Matteo Spagnolo waren mit je 13 Punkten Albas bester Werfer.

Alba kann das Spiel zwischenzeitlich offener gestalten

Auch in der Defense hatten die Berliner jetzt mehr Zugriff, sodass das Spiel beim zwischenzeitlichen 49:58 (27.) sogar wieder offen wirkte. Das dritte Viertel ging mit 24:15 an Alba. „Es war klar, dass wir zumindest Energie bringen müssen, wenn es nicht läuft“, sagte Thiemann über die Leistungssteigerung. „Da haben wir im dritten Viertel einen guten Schritt nach vorne gemacht.“ Die Berliner erlaubten sich letztendlich aber noch zu viele kleine Fehler, um die routinierte Mannschaft von Bologna ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Doch als Lehre dieses Abends bleibt festzuhalten: Realismus verhindert auch im neuen Jahr zu große Enttäuschungen.

