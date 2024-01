Berlin. Mit Bologna kommt ein Team in die Hauptstadt, das niemand so stark erwartet hat. Vielleicht liegt darin eine Chance für Alba Berlin.

Alte Bekannte trifft man immer gern wieder. So wurde vor einer Woche Luke Sikma in der Mercedes-Benz Arena freudig begrüßt durch die Fans von Alba Berlin. Im nächsten Heimspiel in der Euroleague hätte es am Freitag gleich wieder zu einem Rendezvous mit der Vergangenheit kommen sollen. Doch zum Jahreswechsel entschied sich Jaleen Smith auch zum Vereinswechsel, gegen Virtus Bologna fällt das Wiedersehen also aus (19 Uhr).