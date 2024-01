Berlin. Alba Berlin gewinnt das Spitzenspiel gegen Chemnitz mit 101:90. Die Sachsen bleiben allerdings Tabellenführer in der Bundesliga.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Tabellenführer Niners Chemnitz beendet.

Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag vor 9887 Zuschauern gegen die Sachsen mit 101:90 (60:45). Alba verteidigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe. Chemnitz kassierte nach zwölf Ligasiegen nacheinander wieder eine Niederlage, bleibt aber Tabellenerster. Bester Berliner Werfer war Sterling Brown mit 25 Punkten, bei Chemnitz war Kevin Yebo mit 21 Punkten am erfolgreichsten. (dpa)