Berlin. Der Vorzeigespieler der vergangenen Jahre kehrte zurück. Sein Auftritt war dürftig, die Leistung von Alba Berlin phasenweise auch.

Als das eigens zusammengestellte Video auf dem LED-Würfel sich dem Ende zuneigte, schlich sich Marco Baldi an. Mit einem großen Bild in der Hand näherte er sich Luke Sikma. Der Geschäftsführer von Alba Berlin wollte noch einmal „Danke“ sagen für die sechs Jahre, die der US-Amerikaner in der Hauptstadt verbracht hatte. Sikma lächelte, nahm das Präsent und den Applaus der Fans entgegen – und am Ende auch den Sieg mit. Alba unterlag nach einer schwachen zweiten Hälfte 67:94 (43:40) gegen Olympiakos Piräus.

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu den Griechen im Sommer war der 34-Jährige wieder in der Mercedes-Benz Arena. Der letzte Euroleague-Auftritt seines neuen Basketball-Teams in diesem Jahr führte ihn an seine alte Wirkungsstätte, wo er vom Hallensprecher als einer der wichtigsten Spieler der Alba-Geschichte anmoderierte wurde. Emotionen zeigte Sikma aber kaum. Er wirkte nicht wie jemand, der glückliche Jahre in Berlin verbracht und viele Titel gewonnen hat, sondern irgendwie reserviert.

Sikma sitzt meist auf der Bank gegen Alba

Die Bedeutung, die Sikma bei den Berlinern hatte, die kommt ihm bei den Griechen nicht mehr zu. Die Konkurrenz auf seiner Position als Power Forward ist groß, seine Bilanz in der Euroleague mit 2,2 Punkten und 0,6 Assists dürftig. Auch gegen Alba konnte er sich offensiv kaum in Szene setzen, trug in der ersten Hälfte in zehn Minuten Einsatzzeit nur zwei Punkte bei.

Dafür kamen die Berliner ordentlich ins Spiel. Sie hatten eine Woche Pause hinter sich, davor einige gute Spiele gezeigt. Mit viel Konzentration und vor allem gutem Auge bei den Dreiern zog Alba stetig davon. Bis auf elf Punkte bauten die Berliner den Vorsprung aus (34:23/14.), Sterling Brown erzielte dabei zehn Punkte in Folge.

Mit der bissigeren Verteidigung der Griechen aber verlor Alba die Sicherheit bei den Würfen. Der Vorsprung schmolz zunächst, weil offensiv aber immer weniger zusammenlief bei den Berlinern, drehte sich die Partie immer mehr. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez geriet in Rückstand und konnte nicht verhindern, dass sie den Anschluss verlor (53:73/32.). Diesmal gelang es den Berlinern allerdings auch nicht, der Partie mit viel Kampfgeist noch einmal eine andere Richtung zu geben. Zu konfus agierten sie im Vorwärtsgang. Insofern konnten alle Alba-Fans noch einmal ohne Gram auf Luke Sikma schauen, der zum Ende noch einmal kurz aufs Feld durfte und zwei Freiwürfe verwandelte.

