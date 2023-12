Berlin. Eigentlich hält der Spielplan immer eine Weihnachtspartie für Alba Berlin bereit. Diesmal hat an den Feiertagen etwas anderes Vorrang.

Die Erschöpfung war Johannes Thiemann anzusehen. Zwei Partien binnen drei Tagen gegen zwei Spitzenteams in der Basketball-Euroleague, das verlangt einem viel ab. Doch wie die Spiele gelaufen sind, das überlagerte am Freitagabend sogar die Enttäuschung des Augenblicks. Sicher wäre es schöner gewesen, mit einem Erfolg in das Weihnachtsfest zu gehen. Aber Alba hatte insgesamt starke Tage hinter sich. „Es war eine positive Woche“, bilanzierte der Kapitän daher.