Berlin. Gegen Fenerbahce Istanbul kämpft sich Alba Berlin am Ende noch einmal heran, unterliegt den starken Türken aber trotzdem 82:91.

Die Geräuschkulisse führte in die Irre. Mit geschlossenen Augen mochte man meinen, die Partie zwischen Alba Berlin und Fenerbahce Istanbul finde in der Türkei statt. Viele, wohl die meisten der 13.112 Besucher hielten es eher mit dem Team, das in der Mercedes-Benz Arena zu Gast war. Sie erzeugten sogar eine eher fußballähnliche Stimmung in der Halle, und hatten auch reichlich Grund zum Jubeln. Denn Alba verpasste beim 82:91 (47:51) den zweiten Sieg in der Basketball-Euroleague in Folge.

Drei Tage nach der großen Überraschung gegen den Spitzenklub aus Barcelona (74:70) ging Alba mit einigem Selbstbewusstsein in die Partie gegen die Türken. Das zeigte sich auf dem Feld sehr schnell, die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez fand sehr gut ins Spiel, nahm sofort den Rhythmus auf. Dabei profitierten die Berliner davon, dass Fenerbahce anfangs die Bälle noch versprangen. Bis auf 15:7 setzte sich Alba schnell ab (6.).

Alba Berlin zeigt eine starke erste Hälfte

Allerdings fanden die Gäste bald zu Stabilität, ließen sich von Albas ordentlicher Defensivarbeit nicht mehr zu sehr beeinflussen und verringerten den Rückstand. Die Berliner aber konnten damit gut umgehen. Sie waren wach, eroberten immer wieder schnell den Ball. Sie waren mutig, probierten auch schwierige Würfe und zogen erneut davon (35:26/12.). Obwohl Kapitän Johannes Thiemann diesmal nicht gut in die Partie kam.

Lesen Sie auch:

Dafür waren es andere wie Sterling Brown oder Matt Thomas, die gegen die stärker werdenden Türken immer wieder Akzente setzten. Als Fenerbahce plötzlich sehr konsequent spielte und erstmals die Führung übernahm, hielt Spielmacher Matteo Spagnolo mit sechs Punkten in Folge dagegen und sicherte den Anschluss zur Hälfte.

Alba erlebt ein Auswärtsspiel in eigener Halle

Der ging jedoch ebenso verloren wie der Faden bei Alba. Während die Türken große Sicherheit bei den Dreiern fanden, gerieten die Berliner unter Druck. Hinten war die Defensive zu passiv und erlaubte die Distanzwürfe. Vorn gelangen kaum noch Abschlüsse, weil die Offensive unter der intensiveren Abwehr der Gäste litt, kaum Lösungen dafür hatte und selten zum Korb durchkam.

Zwar brachte Alba im Schlussviertel noch einmal viel Kampfgeist in die Partie, kam auch wieder heran, vermochte es aber nicht, die starken Gäste noch einmal richtig herauszufordern. Auf den Rängen führte das zu einem tosenden Jubel der Fans von Fenerbahce, die das Spiel für die Berliner eher zu einem Auswärtsspiel gemacht hatten.

Mehr über Alba Berlin finden Sie hier.