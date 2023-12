Berlin. Nach dem unverhofften Sieg gegen Barcelona kommt nun Fenerbahce Istanbul. Alba Berlin empfängt die Türken mit viel Selbstvertrauen.

Es ist schon ein besonderes Gefühl, nicht als Letzter in den nächsten Spieltag zu starten. Nicht weniger als eine kleine Sensation verhalf Alba Berlin in der Basketball-Euroleague dazu, einen Rang nach oben zu klettern. Und daraus viel Positives zu ziehen. „Mit dem Sieg gegen Barcelona im Rücken gehen wir voller Selbstvertrauen in die Partie am Freitag“, sagt Shooting Guard Jonas Mattisseck.