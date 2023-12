Berlin. Zweimal spielte Alba Berlin bereits in Belgrad. Im dritten Anlauf könnte das Team für eine Saisonpremiere in der Euroleague sorgen.

Die Wege in Belgrad kennen die Berliner inzwischen wirklich gut. Zweimal waren sie bereits dort, nun müssen sie ein drittes Mal in der serbischen Metropole antreten. Nach dem zwangsweisen Umzug von Makkabi Tel Aviv nach Belgrad bietet keine andere Stadt so viel Euroleague-Basketball. Makkabi und Partizan waren schon Gastgeber für Alba Berlin, am Donnerstag wird das Team von Trainer Israel Gonzalez von Roter Stern empfangen (19 Uhr, MagentaSport).