Berlin. Rückkehr einiger Verletzter und Sieg im Pokal-Viertelfinale geben Alba Berlin nach den jüngsten Fortschritten noch mehr Aufwind.

Erleichterung und neuer Optimismus herrschen bei Alba Berlin. „Das war ein wirklich wichtiger Sieg für uns gerade nach einigen harten Wochen davor. Wir sind weiter dabei und haben einen Rückschlag vermieden“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 85:70-Viertelfinalsieg am Sonnabend beim MBC in Weißenfels und dem erneuten Erreichen des Top Four im Pokalwettbewerb der Basketball-Bundesliga (BBL).

Der Erfolg tat vor allem der Alba-Seele gut, weil sich die Berliner für die 75:105-Heimpleite vor drei Wochen gegen den gleichen Kontrahenten revanchieren konnten – der höchsten Heim-Niederlage in der Bundesliga-Historie. „Sie hatten uns wirklich böse geschlagen. Das war jetzt keine Rache, aber es war eine gute Antwort von uns“, sagte Sportdirektor Ojeda.

Alba startet Ende Februar im Finalturnier

Alba darf somit weiter auf den zwölften Pokalsieg hoffen. Und der Pokal hat für die Berliner eine besondere Bedeutung. „Das ist schon ein wenig in der DNA des Klubs“, so Ojeda. Seit 2013 war der Rekordteilnehmer immer im Halbfinale dabei. Das Finalturnier findet am 17./18. Februar statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

Ojeda sieht sein Team wieder im Aufwind. „Wir haben eine wirklich schwierige Phase überlebt. Wir haben nicht unser Selbstbewusstsein verloren oder unseren Weg verlassen und sind zusammengeblieben“, lobte er seine Mannschaft.

Zudem kehrten die zuletzt verletzt fehlenden, aber dringend benötigten Sterling Brown, Matt Thomas und Louis Olinde zurück. „Eigentlich ist das nicht einfach, die Spieler ohne wirkliches Training wieder zu integrieren“, sagte Ojeda. Umso größer ist die Freude, dass bei Alba bis zum nächsten Euroleaguespiel am Donnerstag bei Roter Stern Belgrad (19 Uhr/Magentasport) nun ein paar Tage zum Trainieren genutzt werden können. „Denn das ist für uns essenziell“, erzählte der Sportdirektor. dpa

