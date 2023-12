Berlin. Nach dem Sieg gegen Kaunas tritt Alba Berlin deutlich selbstbewusster auf, verliert aber die mitreißende Partie gegen Efes Istanbul.

Viel fehlte nicht. Ein Ballverlust zu falschen Zeit, ein vergebener Wurf im falschen Moment. Alba Berlin war lange nah dran, in der Basketball-Euroleague den zweiten Sieg in Folge möglich machen zu können. Der Tabellenletzte spielte mutig, zeigte seine Qualitäten. Doch schließlich musste sich die Mannschaft gegen Anadolu Efes Istanbul in der Endphase geschlagen geben. Mit 89:97 (40:37) unterlagen die Berliner vor 7116 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena.

Dass das 64:62 zwei Tage zuvor gegen Kaunas bei Alba etwas bewirkt hatte, das war schnell zu erkennen gegen die Türken. Noch immer kehrte keiner der Verletzten zurück, die doch so sehnlich erwartet werden. Also schickte Trainer Israel Gonzalez die Truppe vom Dienstag erneut ins Rennen. Doch diese präsentierte sich gegen Efes von der ersten Minute an völlig anders. Unverkrampft in erster Linie, wach und engagiert ebenso.

Zwei Profis prägen Albas Spiel

Dennoch waren es zwei Profis, die ihr Team entscheidend zu einer gewissen Leichtigkeit führten. Zunächst riss Johannes Thiemann wie so oft das Spiel an sich. Im ersten Viertel sammelte der Kapitän elf der 15 Punkte von Alba zusammen. Damit blieben die Berliner dran an den Türken, bei denen der deutsche Weltmeister Justus Hollatz viele Akzente setzte. Bislang lief die Saison für Istanbul wenig zufriedenstellend, wie Platz 13 in der Tabelle der Euroleague zeigt. Auch in Berlin wechselten Licht und Schatten.

Was unter anderem daran lag, dass Alba viele Rebounds einfing. Aber auch an Gabriele Procida, der sein Team mit vier Dreiern und insgesamt 16 Punkten im zweiten Viertel zur ersten Führung warf (33:32/18.). An dem Italiener war abzulesen, wie Alba den Rhythmus aufnahm. Der Ball lief gut, das Spiel war flüssig, Procida kam so immer wieder in gute Positionen und nutzte das.

Alba in der Endphase mit ein paar Fehlern zu viel

Der Schub an Selbstvertrauen erfasste in der zweiten Hälfte mehr und mehr Kollegen. Doch Efes spielte seine Angriffe mit mehr Tempo, traf die Dreier besser. Die Partie wogte dadurch hin und her, auf einem guten, mitreißenden Niveau. Die Berliner zeigten dabei durchaus Nervenstärke. Trotzdem betrug der Rückstand gegen etwas cleverer agierende Türken nach zwei verpassten Abschlüssen drei Minuten vor dem Ende sieben Punkte. Den konnte die Berliner trotz großen Kampfes nicht mehr wettmachen, aber dennoch eine ordentliche Leistung für sich reklamieren.

