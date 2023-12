Berlin. Alba Berlin gelingt nach sechs Niederlagen wieder ein Sieg. Ein Dreier kurz vor Schluss beschert ein 64:62 gegen Zalgiris Kaunas.

Es gab eine Phase, in der es möglich schien, dass die Zeit der Leiden vorüber sein könnte. Die Spieler von Alba Berlin bekamen plötzlich eine gewisse Sicherheit, sie strahlten die Überzeugung aus, den Gegner bezwingen zu können. In der Euroleague, wo doch bisher fast alles eine Nummer zu groß schien in dieser Saison für die Berliner Basketballer. Aber gegen Zalgiris Kaunas eben nicht. Als Jonas Mattisseck sechs Sekunden vor Schluss den Ball zur ersten Führung in den Korb warf, herrschte schließlich Gewissheit. Alba gewann mit 64:62 (25:28) und feierte im zwölften Euroleague-Spiel den zweiten Sieg.

Die Berliner hatten am Wochenende das Glück einer unverhofften Pause. Zwar entging ihnen der BBL-Klassiker gegen Bayern München, die Süddeutschen konnten ihre Stadt nicht verlassen aufgrund der großen Schneemengen dort. Doch für Alba kam die Verlegung der Partie nicht ungelegen. Fünf Verletzte fehlen Trainer Israel Gonzalez, dazu befand sich das Team in einer schwierigen Phase. Diese äußerte sich in sechs Niederlagen in Serie, zwei davon in der BBL.

Sehr schwacher Start von Alba Berlin

So ernüchternd die jüngste Bilanz war, so deprimierend verlief der Beginn gegen die aggressiven Litauer. Unter dem Jubel vieler Gästefans in der mit 5566 Besuchern gefüllten Mercedes-Benz Arena fand Alba nicht in die Partie. Die intensive Defensive von Kaunas hinterließ Eindruck, Ballverluste und viele schwache Würfe mündeten in einem 4:20 (7.). Nur 15 Prozent der Zweier landeten im Korb.

Doch die gute Quote von Zalgiris veränderte sich alsbald. Alba kämpfte sich ins Spiel. Ein paar gute Dreier von Malte Delow und Gabriele Procida halfen dabei ebenso wie ein sich mehr einbringender Johannes Thiemann. Alba agierte selbstbewusster, behauptete die Bälle besser, zwang den Gegner zu riskanterem Spiel und forcierte damit viele Ballverluste. Der Rückstand schrumpfte so auf 25:28 zur Pause.

Alba Berlin läuft bis fast zum Schluss hinterher

Im zweiten Viertel hatte sich abgezeichnet, dass für den Tabellenletzten gegen den Play-off-Kandidaten mehr möglich sein könnte als zunächst angenommen. Doch die Lücke ließ sich nicht leicht schließen. Beide Teams hatten mit ihren Würfen einige Schwierigkeiten. Alba legte zu viel neben den Korb, Kaunas warf wenig. So blieb die Partie eng. Alba konnte den Rückstand nach und nach abarbeiten, bis Mattisseck sein Team schließlich Sekunden vor dem Ende per Dreier erstmals in Führung brachte und gleichzeitig den Endstand herstellte.

