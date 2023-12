Berlin. Das Duell besitzt den größten Reiz in der BBL. Warum bei Alba Berlin aber keine echte Vorfreude auf die Partie gegen Bayern herrscht.

Es gibt nichts, was so elektrisiert im deutschen Basketball, wie diese Duelle zwischen den beiden Schwergewichten. Große Namen, große Ambitionen. Und das ist es auch, was Marco Baldi als Erstes zu dieser Partie einfällt, die vor Alba Berlin liegt. „Das ist ein Spiel, auf das alle schauen, auf das sich alle freuen“, erzählt der Geschäftsführer des Klubs aus der Hauptstadt. Bayern München kommt am Sonntag in die Schmeling-Halle (17 Uhr).