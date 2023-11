Berlin. Ziga Samar soll Albas Auftritte lenken, ist aber noch nicht so weit und deshalb umstritten. In einer Kategorie überzeugt er aber.

Für die nächste Aufgabe hat Ziga Samar einen passenden Vergleich parat. Er reist mit Alba Berlin nach Belgrad, doch der Gegner ist am Donnerstag keines der beiden serbischen Teams in der Euroleague. Derzeit trägt auch Maccabi Tel Aviv seine Heimspiele dort aus – allerdings ohne Zuschauer (20.05 Uhr, MagentaSport). Samar erinnert das an die Restriktionen der ersten Corona-Phase. „Es wird komisch sein“, sagt er.