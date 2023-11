Trotz mieser Schröder-Ausbeute: Raptors mit starkem Comeback

Dennis Schröder ist schon früh in der Saison der unumstrittene Spielmacher bei den Toronto Raptors. Gegen die Wizards schafft er mit dem Team ein Riesencomeback - obwohl er selbst kaum trifft.

Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP/dpa

Dennis Schröder (17), Guard der Toronto Raptors, zieht an Corey Kispert (24) von den Washington Wizards vorbei.

Toronto. Zwei späte Freiwurftreffer an einem ansonsten schwierigen Abend für Weltmeister Dennis Schröder haben ein großes Comeback der Toronto Raptors in der NBA perfekt gemacht.

Der Braunschweiger kam beim 111:107 nach zwischenzeitlich 23 Punkten Rückstand auf insgesamt lediglich vier Zähler. Schröder traf nur einen seiner zwölf Würfe aus der Partie. Die beiden Freiwürfe 2,1 Sekunden vor dem Ende waren seine einzigen beim fünften Saisonsieg der kanadischen Mannschaft. Entscheidend für die Aufholjagd waren die 22 Punkte von Pascal Siakam allein im dritten Viertel. Insgesamt kam er auf seinen Saisonbestwert von 39 Zählern.

Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks unterdessen 98:114 bei den Boston Celtics. Er kam in 15 Minuten auf drei Zähler und drei Rebounds. Für die Celtics verbuchte Jayson Tatum 35 Zähler, der Rekordmeister hielt mit dem achten Sieg im zehnten Spiel in der Eastern Conference den Anschluss zu den Philadelphia 76ers, die acht von neun Partien gewonnen haben.