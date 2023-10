Früher Teamkollegen, heute Gegner: Maodo Lo (2.v.r.) und Johannes Thiemann (2.v.l.) trugen einst zusammen das Alba-Trikot, so wie hier im Bundesligafinale 2021. Am Donnerstag sehen sie sich als Kontrahenten wieder.

Am Donnerstag kehrt Maodo Lo in der Euroleague an seine alte Wirkungsstätte zurück. Und noch ein deutscher Weltmeister ist zu Gast.