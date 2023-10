Alba Berlin - Löwen Braunschweig: Leichtes Spiel im Pokal-Achtelfinale

Berlin. Das Warten auf den nächsten Gegner gestaltete sich definitiv spannender als die 40 Minuten Basketball zuvor. Deshalb hielt es den Großteil der Fans von Alba Berlin auch nach Spielschluss noch eine Weile in der Max-Schmeling-Halle. Denn nach der letzten Partie im Achtelfinale des BBL-Pokals wurde gleich die kommende Runde ausgelost. Für den Rekordpokalsieger sprang dabei eine Reise heraus, nach Mitteldeutschland geht es Anfang Dezember (9./10.) im Viertelfinale, zum MBC.

Vor der Ziehung des weiteren Kontrahenten, die von Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz vorgenommen wurde, hatte Alba eine sehr solide Partie abgeliefert. Bei der ersten wirklich großen Bewährungsprobe der neuen Basketball-Saison zeigte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez beim 96:71 (51:34) gegen die Löwen Braunschweig keine Nerven, spielte vor den 6431 Zuschauern beherzt und weitgehend konzentriert. „Wir haben mit 25 gewonnen, vor daher kann man nicht meckern“, sagte Small Forward Louis Olinde.

Lesen Sie auch:

Vor dem Duell mit den Niedersachsen hatten die Berliner gehörigen Respekt. Schließlich greifen aufgrund der vielen Veränderungen in der Mannschaft und zusätzlicher Verletzungen längst nicht alle Rädchen richtig ineinander. Als „gefährliche Situation“ bezeichnete Trainer Israel Gonzalez die Partie gegen die Löwen, die in der Tabelle der Basketball-Bundesliga (BBL) nach drei Partien sogar zwei Plätze vor den Hauptstädtern (Rang 7) liegen.

Pokal mit neuem Modus, Alba mit gutem Start

Gewiss hat das keine Aussagekraft für den Pokal. Der kommt in dieser Spielzeit in neuem Gewand daher. Nach 14 Jahren Pause sind auch Zweitligisten dank einer Modusänderung wieder in der ersten Runde dabei gewesen. Eines der sechs Teams schaffte es sogar ins Achtelfinale, doch Sonnabend schied Gießen in Chemnitz aus (89:64). Alba als eines der ersten acht BBL-Teams der vergangenen Hauptrunde musste erst im Achtelfinale eingreifen.

Das taten die Berliner sehr engagiert, gleich die ersten drei Würfe waren alle drin und brachten jeweils drei Zähler ein. Zwar konnte Braunschweig im ersten Viertel noch dranbleiben. Bedingt auch dadurch, dass Alba nach dem guten Start einige Fehler einbaute. Doch mit dem zweiten Viertel nahmen die Berliner wieder Fahrt auf. Selbst wenn nicht alles wie gewünscht lief. „An den Rebounds müssen wir arbeiten, enge Spiele können wir verlieren dadurch“, so Olinde.

Ziga Samar (l.) verteilt die Bälle bei Alba Berlin.

Foto: nordphoto GmbH / Engler / picture alliance / nordphoto GmbH / Engler

Diesmal war es nicht eng, weil die Trefferquote stimmte. Auf der anderen Seite wirkte es sich günstig aus, dass Braunschweig in der Offensive viele Patzer unterliefen. Das erleichterte Albas Defensivarbeit und ermöglichte einige leichte Konter. So bauten die Berliner den Vorsprung kontinuierlich aus.

Talent Ruf gibt seinen Einstand bei den Profis von Alba

Daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte nichts, Alba hatte das Spiel unter Kontrolle und konnte sich den Feinschliff holen, den die junge Mannschaft braucht. Schon beim jüngsten Spiel in der Euroleague, das gegen Baskonia 86:91 verloren ging, zeigten die Berliner großen Kampfgeist und auch die Tendenz zu mehr Spielfluss. Diesmal funktionierte vieles im Zusammenspiel noch ein wenig besser. Die Aufgaben konnten auf viel mehr Schultern verteilt werden. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Trainer Gonzalez.

Zwar zeigten die 20 Punkte von Johannes Thiemann erneut seine herausragende Bedeutung für die Mannschaft. Doch auch die Zugänge Matt Thomas, Sterling Brown und Justin Bean traten mehr in Erscheinung. Aufgrund der Überlegenheit gab der Trainer sogar jungen Spielern wie Linus Ruf einige Einsätze. Der 18-Jährige nutzte das und sammelte bei seinem Debüt als Profi sechs Punkte.

Mehr über Alba Berlin finden Sie hier.