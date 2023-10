Alba Berlin kämpft, verpasst aber die Überraschung

Im ersten Heimspiel in der Euroleague überzeugt Alba Berlin mit großer Leidenschaft, unterliegt Baskonia Vitoria Gasteiz dennoch knapp.

Berlin. Ziga Samar kam als Erster nach der Pause aus der Kabine, schnappte sich den Ball und übte. Die Würfe am Korb, immer wieder. Zuvor hatte der Spielmacher von Alba Berlin gleich mehrere solcher Chancen vergeben. Doch so sehr er sich anschließend mühte, ihm gelang kein Punkt gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz. Sein Kampfgeist aber war symbolisch an diesem Abend für die Berliner Basketballer, die es den Spaniern sehr schwer machten beim 86:91 (47:51).

Für Alba ging es im ersten Heimauftritt in der Euroleague vor allem darum, wieder ein wenig mehr zusammenzufinden. Die nächsten kleinen Fortschritte dabei zu machen, eine gemeinsame spielerische Linie zu finden nach der deutlichen Kaderveränderung im Sommer. Auch darum, sich heranzutasten an das Niveau der Gegner in der kontinentalen Eliteliga. Beim ersten Spiel bei Bayern München (68:80) gelang das vor allem durch große Probleme unter den Körben noch nicht.

Gegen die Spanier, die im ersten Ligaspiel nur knapp an Titelverteidiger Real Madrid scheiterten (77:79), funktionierte dieser Teil schon deutlich besser. Zur Halbzeit verzeichnete Alba bereits mehr Rebounds (20) als in München im gesamten Spiel (17). Das lag vor allem an Johannes Thiemann und dem nach einer Augenentzündung zurückgekehrten Tim Schneider, die als Center aushalfen und konzentriert bei der Sache waren.

Leichte Fehler kosten Alba Berlin den möglichen Erfolg

Beide gehörten vor allem in der ersten Hälfte zu denjenigen, die großen Anteil daran hatten, dass Alba dranblieb. Die Berliner bissen sich fest, sie kämpften um den Anschluss. Vor allem, wenn Alba den Ball schnell laufen ließ, gelangen dem Team von Trainer Israel Gonzalez gute Spielzüge vor den 7766 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena. Mit einem Konter konnte Louis Olinde sogar die Führung zum 44:43 (18.) markieren, nachdem die Berliner seit der dritten Minute zurückgelegen hatten.

Doch es war nur ein kurzer Moment des Glücks. Baskonia zog sofort mit schnellen Abschlüssen nach und gab die Führung nicht mehr ab. Bei Alba häuften sich die leichten Fehler. Korbleger gingen daneben, überhastete Pässe kamen nicht an. Zu viele kleine Mankos, die sich auch dadurch aufsummierten, weil die Abschlussquote in der zweiten Hälfte nachließ, da der Gegner intensiver verteidigte – und die eigene Treffsicherheit gegen nachlassende Berliner steigerte. Besonders bei den Dreiern. Aber auch am Korb. Doch Alba kämpfte leidenschaftlich und verpasste eine Überraschung letztlich nur ganz knapp.

