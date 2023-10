Duell mit den Bayern Alba Berlin in der Euroleague: Wissen, dass es wehtun kann

Gabriele Procida (l.) will mit Alba Berlin den FC Bayern ärgern. Die Münchner treten mit drei Weltmeistern an, einer von ihnen ist Isaac Bonga (r.).

Alba Berlin startet in die Königsklasse. Der Lernprozess steht im Vordergrund, auf das Final Four in der Hauptstadt schauen andere.