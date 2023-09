Alba Berlin: Test in Braunschweig – live auf morgenpost.de

Berlin. Auf die Basketballer von Alba Berlin wartet das zweite Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez tritt am Sonntag (15 Uhr) bei den Löwen Braunschweig an. Die Partie wird live auf morgenpost.de im kostenpflichtigen Stream übertragen.

„In der Saisonvorbereitung probieren wir generell eine Menge aus. Das werden wir auch am Sonntag tun. Dabei setzen wir die Spieler auf unterschiedlichen Positionen ein. Außerdem testen wir verschiedene Spielsysteme, um herauszufinden, was am besten zu unserem neuen Team passt“, gibt Alba-Coach Gonzalez die Richtung für die Partie in Braunschweig vor.

Dabei kann der Spanier wieder auf große Verstärkung setzen. Die Albatrosse werden auch wieder auf Christ Koumadje und Yanni Wetzell zählen können. Beide Center sind wieder zum Team dazugestoßen und bereiten sich nun mit Alba auf die neue Saison vor.

Auf Alba wartet ein hochkarätig besetztes Testturnier in München

Für Alba ist das Duell gegen einen Konkurrenten aus der BBL die nächste Standortbestimmung auf dem Weg zum Saisonstart am 28. September (20 Uhr), wenn die Berliner bei den Academics Heidelberg zu Gast sind. Das erste Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena steigt am 2. Oktober, Gegner sind die Merlins Crailsheim.

Den ersten Test in diesem Sommer hatte Alba noch verloren. In Oranienburg setzte es gegen die Towers Hamburg ein 78:81. Die Hamburger gewannen dabei dank eines erfolgreichen Dreipunktewurfs mit der Schlusssirene.

Bei Alba, das mit den Zugängen Justin Bean, Sterling Brown und Matt Thomas angetreten war, fehlten jedoch mit Johannes Thiemann, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Yanni Wetzell und Ziga Samar gleich fünf Spieler. Das Quintett ist mit den jeweiligen Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft in Indonesien, Japan und auf den Philippinen unterwegs.

Am kommenden Wochenende (16./17. September) wartet mit dem MagentaSport Cup ein hochkarätig besetztes Testturnier. In München geht es zunächst gegen Roter Stern Belgrad. Im anderen Halbfinale stehen sich Bayern München und Virtus Bologna gegenüber.

