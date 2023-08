Sprinter Lyles verärgert NBA-Stars mit Weltmeister-Aussage

Im Überschwang von mehreren WM-Goldmedaillen mokiert sich Sprinter Lyles über NBA-Teams, die sich ebenfalls Weltmeister nennen. Die Basketballer finden das nicht so lustig.

Sprint-Weltmeister Noah Lyles legt sicht mit den NBA-Stars an.

Okinawa. Sprint-Star Noah Lyles hat sich mit seinen Aussagen über die Basketball-Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht gerade beliebt gemacht. Die Sätze des dreifachen Weltmeisters schafften es von Budapest nach Manila, wo das US-Nationalteam derzeit bei der WM um die Medaillen kämpft. „Das war nicht gerade die intelligenteste Antwort. Wir lassen das mal vorbeifliegen“, sagte Tyrese Haliburton nach dem 109:81 gegen Griechenland.

Lyles hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Ungarn darüber amüsiert, dass sich die Meister in der NBA stolz „World Champions“ nennen. „Was mich am meisten schmerzt, ist, dass ich mir die NBA-Finals ansehe und sie haben Basecaps mit „Weltmeister“ auf dem Kopf. Weltmeister, wovon?“, fragte Lyles lachend. „Der Vereinigten Staaten? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe manchmal die USA, aber das ist nicht die Welt.“

youtube: gBuoUH3AOlo

Die NBA-Stars fanden das nicht so lustig. Starspieler Kevin Durant, der die NBA-Trophäe 2017 und 2018 gewann, antwortete via Instagram mit den Worten: „Jemand muss diesem Bruder helfen.“ Auch der mit den Golden State Warriors hochdekorierte Forward Draymond Green schoss zurück: „Wenn klug sein schiefgeht.“ Die offizielle WM der Basketballer wird derzeit in Indonesien, Japan und auf den Philippinen ausgetragen. Die NBA-Meister nennen sich „World Champions“, weil sie den Titel der besten Clubliga der Welt erobert haben.