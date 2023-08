Albas Neuer hat Star-Potenzial in der BBL

Berlin. Die ersten medizinischen Tests wurden absolviert, die ersten individuellen Einheiten brachten einige Spieler bereits hinter sich. Bei Alba Berlin nimmt die Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) seit Montag langsam Fahrt auf. In gut einer Woche, am 24. August, erfolgt dann der scharfe Start in die Präparation in der Sporthalle Schützenstraße mit dem ersten Teamtraining unter Coach Israel Gonzalez.

Bis dahin sollte die Mannschaft der Berliner, mit der sie in die Spielzeit starten wollen, vollzählig sein. Wenn auch während der ersten Einheiten noch die WM-Teilnehmer fehlen werden (Johannes Thiemann für Deutschland und Gabriele Procida sowie Matteo Spagnolo für Italien). Diese wird Sterling Brown dann etwas später kennenlernen. Der US-Amerikaner wechselt zu den Berlinern, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

Fast 300 Spiele in der NBA bringt der Alba-Zugang mit

Mit dem Flügelspieler holt sich Alba eine Menge Erfahrung in die Mannschaft, in den vergangenen sechs Jahren stand Brown in der nordamerikanischen NBA unter Vertrag. Zwar spielte der 28-Jährige zuletzt überwiegend in der G-League, doch er kam für die LA Lakers, Dallas, Houston und Milwaukee bereits auf 292 NBA-Einsätze. In Dallas spielte Brown an der Seite von Superstar Luka Doncic. Im Farmteam der Toronto Raptors überzeugte er zuletzt mit 15,7 Punkten, 7,3 Rebounds und 4,8 Assists pro Spiel.

Alba ist nun die erste Station in Europa für den Amerikaner. „Mit seinen Skills wird er uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn er etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen“, sagt Albas Sportdirektor Himar Ojeda.

Fünf Neue im Alba-Team, sechs Spieler gingen

Für die Berliner ist Brown der vierte Zugang, zuvor kamen Spagnolo, Justin Bean und Matt Thomas. Mit der Rückkehr von Leihspieler Ziga Samar kommen die Hauptstädter auf fünf neue Spieler, die teilweise sehr jung sind. Bei sechs namhaften Abgängen (Luke Sikma, Maodo Lo, Tamir Blatt, Yovel Zoosman, Jaleen Smith und Ben Lammers) erscheint es aktuell schwierig, dass Alba schnell an sein bisheriges Niveau heranreichen kann. Das war zumindest mit Platz zwei in der Hauptrunde der BBL und einem Siegrekord für den Klub in der Punktspielphase sehr hoch, trotz des Ausscheidens im Viertelfinale.

Vorläufig aber dürften keine weiteren Profis nach Berlin geholt werden, der Kader für den BBL-Saisonauftakt am 28. September in Heidelberg soll dem Vernehmen nach mit Brown komplett sein.

