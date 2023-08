Gordon Herbert bleibt bis 2025 Basketball-Bundestrainer

Berlin. Der Deutsche Basketball Bund hat den Vertrag mit Herren-Bundestrainer Gordon Herbert noch vor der in zwei Wochen beginnenden Weltmeisterschaft vorzeitig bis nach der EM 2025 verlängert.

Das verkündete Verbandspräsident Ingo Weiss in einer Medienrunde. „Gordie hat sich sehr schnell bekannt und gesagt: Er hat Spaß daran und er will das“, sagte Weiss und ergänzte: „Für mich ist es wichtig, dass wir eine lange Strecke zusammen gehen.“ Laut Weiss sei es auch nicht ausgeschlossen, dass der 64 Jahre alte Kanadier sogar noch länger Chefcoach bleibt: „Wenn es nach mir geht, werden wir auch noch weiter zusammenarbeiten. Kontinuität bringt am Ende des Tages Erfolg.“

EM-Bronze 2022

Herbert hatte die deutsche Mannschaft nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio übernommen und führte sie im Vorjahr sensationell zu Bronze bei der EM 2022. Bei der am 25. August im japanischen Okinawa beginnenden WM will das Team erneut eine Medaille holen und gewann zuletzt auch die ersten beiden Vorbereitungsspiele. Auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris soll in den kommenden Monaten erreicht werden.

Die Verlängerung des Vertrages mit dem Cheftrainer noch vor dem Highlight des Sommers wollte Weiss auch als „ein Zeichen für die Mannschaft und die Öffentlichkeit“ verstanden wissen. Man sei von den Qualitäten des Routiniers völlig überzeugt. „Er ist auch bei der Mannschaft sehr beliebt“, sagte Weiss. Einen anderen Kandidaten für den Job habe er gar nicht auf dem Zettel gehabt: „Für mich war es gar keine Frage.“