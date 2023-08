Lösbare Aufgaben für deutsche Basketballer in EM-Quali

Die deutschen Basketballer stehen in der Qualifikation zur EM 2025 vor lösbaren Aufgaben. Der Bronzemedaillengewinner des Vorjahres trifft in der Gruppe D auf Schweden, Montenegro und Bulgarien. Das ergab die Auslosung in München.

Deutschland war in Lostopf zwei gesetzt und ging damit den absoluten Topteams aus dem Weg. Die Qualifikationsspiele finden in drei Fenstern im Februar und November 2024 sowie im Februar 2025 statt. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert muss nur ein Team hinter sich lassen, um den Sprung zur Endrunde zu schaffen. Die Europameisterschaft findet vom 27. August bis 14. September 2025 in Zypern, Polen, Lettland und Finnland statt, die K.-o.-Phase steigt in Riga.