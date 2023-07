Alba Berlin: Warum es diesen Sommer alles länger dauern könnte

Berlin. Gut eineinhalb Monate liegt das Saisonende für Alba Berlin zurück, doch viel passiert ist seither nicht beim Basketball-Bundesligisten. Zumindest sieht es auf der Haben-Seite eher bescheiden aus. Ein Spieler verlängerte seinen Vertrag (Jonas Mattisseck), einer kommt nach einer Leihe zum Team (Ziga Samar). Einer macht nun das Dutzend voll, allerdings kein Spieler, sondern der Sportdirektor. Himar Ojeda, seit 2016 in der Hauptstadt, weitete sein Arbeitsverhältnis um weitere fünf Jahre aus.

Wenn man es genau nimmt, ein Entschluss, der von Herzen kommt. „Unsere Werte und auch die Ausrichtung unseres Programms passen perfekt mit seiner Herangehensweise zusammen: Himar ist bereit, Strukturen und Erfolge nachhaltig aufzubauen, dabei eigene Ansätze zu schaffen und aus den gegebenen Mitteln Neues zu schöpfen“, sagt Albas Geschäftsführer Marco Baldi.

Fünf weitere Jahre Zeit, um Titel mit Alba zu sammeln

Aus international vergleichsweise wenig Finanzkraft doch viel zu machen, das versteht der Spanier durchaus. „Meine Entscheidung war vor allem eine für die Werte des Programms, durch die ich mich dem Klub so verbunden fühle“, sagt Ojeda, der auf drei Meisterschaften und drei Pokalsiege in seiner Amtszeit verweisen kann. Nun steht er vor der Aufgabe, nach einer verkorksten Saison und dem Aus im Viertelfinale wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die auch in der Euroleague etwas mehr bewegen kann.

Doch die Vorzeichen sind schwierig. Von der beabsichtigten Kontinuität hat sich der 50-Jährige schon mehr oder minder verabschiedet. „Durch die vielen auslaufenden Verträge ist es in diesem Jahr nicht einfach, den Kader zusammenzuhalten. Nun müssen wir mehr ändern und einen kleinen Neuanfang wagen“, sagt Ojeda, der auch deshalb noch vor vielen offenen Fragen steht, weil der Transfermarkt nur langsam in Fahrt gekommen ist.

Alba-Sportchef stellt sich bei Transfers auf zähes Ringen ein

Bislang hat das Alba zwei Abgänge beschert, die Israelis Yovel Zoosman und Tamir Blatt sind weg. Zoosman hatte sogar noch einen Vertrag, wollte diesen aber auflösen. Das macht es für Ojeda noch schwieriger, auch bei Jaleen Smith könnte so etwas drohen. Dazu sind weiterhin fünf Profis am Ende der Laufzeit ihrer Kontrakte (Olinde, Skima, Lo, Lammers, Koumadji).

Auf schnelle Klarheit bezüglich des Teams setzt Ojeda nicht. „Wir sind nicht in der Lage, mit anderen Euroleague-Teams um Spieler zu konkurrieren. Deswegen müssen im Zweifelsfall erst am Ende des Sommers Kaderentscheidungen fällen“, sagt der Sportchef, der sich offenbar auf ein zähes Ringen einstellt, es aber auch nicht schlecht findet, etwas „frischen Wind reinzubringen“.

