Trotz Vertrag: Alba Berlin verliert den ersten Profi

Yovel Zoosman nutzt seine Ausstiegsklausel und verlässt den Klub. Alba Berlin startet in der neuen Saison in Heidelberg.

Berlin. Kürzlich galt noch Tamir Blatt als wahrscheinlich erster Abgang bei Alba Berlin in diesem Sommer. Doch sein Landsmann Yovel Zoosman konnte sich noch ein wenig schneller bezüglich seiner Zukunft entscheiden und kam Blatt nun zuvor. Der israelische Forward zog eine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag und verlässt die Hauptstädter vorzeitig.

Zwei Jahre verbrachte der 25-Jährige bei Alba in der Basketball-Bundesliga (BBL). Er „hat unsere Kultur komplett verinnerlicht und gelebt. Dank seines Arbeitseifers und mit der Unterstützung unserer Coaches hat Yovel in seiner Zeit hier gezeigt, dass er auf dem höchsten Level bestehen kann“, so Sportdirektor Himar Ojeda, der zuletzt großes Interesse von Hapoel Jerusalem an dem Profi vernahm. Auch Point Guard Blatt (26) zieht es wohl in die Heimat, er soll sich mit Maccabi Tel Aviv einig sein.

Bundesliga ändert die Regeln zur Play-off-Qualifikation

Mit dem Wechsel von Zoosman deutet sich an, dass bei den Berlinern durchaus mehr Veränderungen eintreten könnten als beabsichtigt. Angesichts des freudlosen Ausscheidens im Viertelfinale könnte das Alba allerdings auch gut bekommen. Neben dem erwarteten Wechsel von Blatt laufen bei fünf weiteren Profis die Verträge aus. Vor allem bei Kapitän Luke Sikma (33) stehen die Zeichen wohl auf ein Ende der langjährigen Beziehung zum Klub, der seit Dienstag auch weiß, wann es wieder weitergeht.

Die BBL hat den Rahmenterminplan für die neue Saison vorgestellt. Die beginnt für Alba mit einem Auswärtsspiel in Heidelberg am 28. September, weitere Spiele wurden noch nicht terminiert. Dafür aber geht die Liga mit einer Neuerung an den Start. Nur noch die Plätze eins bis sechs führen direkt ins Viertelfinale. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn müssen sich nach dem Ende der Hauptrunde im Play in durchsetzen.

