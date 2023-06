Basketball Basketball-Talent Wembanyama verpasst Titel in Frankreich

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama wird nicht als nationaler Meister in die nordamerikanische Profiliga NBA wechseln. Sein Club Boulogne-Levallois Metropolitans 92 verlor das dritte Finale gegen Favorit AS Monaco mit 85:92 (53:44) und musste sich damit in der Finalserie im Modus Best-of-five mit 0:3 geschlagen geben.