„Wichtiger Gradmesser“: Basketball-Damen testen in Italien

Pordenone. Vor der ersten EM-Teilnahme seit zwölf Jahren testen die deutschen Basketballerinnen noch einmal in Italien. Bei der Generalprobe für die am Donnerstag in Slowenien beginnende Europameisterschaft kann Bundestrainerin Lisa Thomaidis endlich auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Erstmals in diesem Sommer werden Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher mit dabei sein, die zuvor wegen ihrer Einsätze beim World Cup im 3x3 gefehlt hatten.

„Sie werden noch etwas Zeit brauchen, aber sie sind mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrer Führungsstärke großartige Verstärkungen“, sagte Thomaidis mit Blick auf die Partie in Pordenone am Sonntag (20.00 Uhr) und die danach folgende EM. „Wir freuen uns sehr, sie zu haben. Der Test gegen Italien wird für uns zu seinem Gradmesser.“

Von Italien aus geht es für die deutsche Mannschaft dann am Montag weiter nach Slowenien. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes auf Mitfavorit Frankreich, Gastgeber Slowenien und Großbritannien. „Unser Ziel ist es, aus der Gruppe rauszukommen“, sagte Thomaidis. Dafür ist mindestens Platz drei nötig, um danach in einem Überkreuzspiel mit dem Tabellenzweiten der Gruppe D um den Einzug ins Viertelfinale zu kämpfen.