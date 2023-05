Alba Berlin: Der Serienmeister steigt vom Thron

Berlin/Ulm. Maodo Lo musste alles riskieren, es war die letzte Chance, die Sekunden auf der Uhr verrannen unerbittlich. Als der Ball sich senkte und nur den Rand des Korbs erwischte, rissen in der Ulmer Arena Tausende Fans die Arme in die Höhe, die Sirene verkündete das Ende der Partie. Es war gleichzeitig das Ende der Basketball-Saison für Alba Berlin. Das 81:83 (50:51) bei Ratiopharm Ulm besiegelte das überraschende Aus des Favoriten im Viertelfinale.

Damit ist der Meister der vergangenen drei Jahre entthront – und er konnte recht wenig dagegen tun. In der „Best of five“-Serie unterlagen die Berliner klar mit 1:3. „Ulm war besser“, sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez. Erstmals überhaupt mussten sich die Berliner den Schwaben in einer Play-off-Serie geschlagen geben. Es ist das früheste Scheitern von Alba seit 2017, während Ulm nun im Halbfinale auf Bayern München trifft.

Sein wahres Gesicht hatte Alba in dieser Serie kaum gezeigt. Beide Heimspiele wurden deutlich verloren. Im zweiten Duell in Ulm gelang zwar ein Sieg, aber überzeugend war dabei auch nur eine Hälfte. Die Berliner taten sich in der Endphase einer intensiven Saison schwer, im Play-off noch eine unbedingt notwendige Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit zu generieren. Meist waren die Berliner körperlich und geistig nicht auf der Höhe. Besonders bei den Führungsspielern fiel das ins Gewicht, Alba wirkte zu oft orientierungslos.

Schwaben zeigen keinen Respekt vor Alba Berlin

Das hatte die Schwaben mutig gemacht, fast schon ein wenig respektlos. „Es ist jetzt nicht so, dass wir noch als Underdog unterwegs sind“, sagte Trainer Anton Gavel vor der vierten Partie. Die Siege stärkten das Selbstbewusstsein des jüngsten Play-off-Teams noch einmal deutlich. Was die Ulmer einige Zeit später auch auf dem Feld zeigten. Zwar begann Alba stark, doch die Berliner erzielten damit bei den Gastgebern keinen Effekt.

Zwar kam der Titelverteidiger gut in die Partie, die ersten drei Distanzwürfe saßen. Der Zug zum Korb war gut, hinten packte Alba ordentlich zu. Es schien wieder so, als könne Alba in fremder Halle unverkrampfter agieren. Die Berliner gaben den Ton an, lagen lange vorn.

Tamir Blatts (M.) schwache Wurfquote wurde für Alba Berlin zu einem Problem.

Foto: Harry Langer/DeFodi Images

Doch das beeindruckte die Ulmer nicht, sie blieben dran, kreierten mit ihren gefährlichen Guards Juan Nunez und Yago dos Santos immer wieder tolle Spielzüge. Keine Spur von Nervosität war zu sehen, stattdessen jede Menge Entschlossenheit, die Serie zu beenden. Alba konnte einen 0:8-Lauf der Ulmer nicht verhindern und gab kurz vor dem Ende des ersten Viertels (22:26) erstmals die Führung ab.

Malte Delow mit starkem Auftritt für Alba

Dieser Trend setzte sich zunächst fort, Alba hatte wieder Probleme mit dem giftigen, schnellen Spiel der Gäste. Die Ballverluste häuften sich, die Abschlüsse gelangen gerade aus der Nah- und Halbdistanz seltener. Der Rückstand wuchs folgerichtig auf sieben Zähler (14./31:38) – und die Berliner spürten, dass sie kämpfen müssen, wenn ihnen dieses Spiel nicht aus den Händen gleiten soll.

Dabei half ihnen zum einen Yovel Zoosman, der nach einer Knieverletzung zu seinem ersten Play-off-Einsatz kam. Der Israeli konnte das Defensivspiel der Berliner etwas stabilisieren. Zum anderen riss gegen Ende der zweiten Hälfte Malte Delow das Spiel an sich, dem 22-Jährigen gelangen binnen gut zwei Minuten zehn Punkte in Folge, mit denen er seine Mannschaft zum 46:46 führte und ihr ermöglichte, mit einer Führung in die zweite Hälfte zu gehen.

Alba Berlin scheitert an Ulms Vielseitigkeit

Der gute Lauf der Berliner setzte sich zunächst fort, doch abschütteln ließen sich die Gastgeber nicht. Was auch daran lag, dass Tamir Blatt in dieser Phase viele Würfe nahm, aber keinen traf. Alba kam offensiv nicht voran, konnte die Ulmer in der Defensive aber auch nicht immer stoppen. Aus dem Vorsprung wurde so wieder ein Rückstand, den die Gäste hartnäckig verteidigten. Unter anderem deshalb, weil Alba aus den guten Offensivrebounds zu wenig zweite Chancen machte.

Die Partie wogte weiter hin und her, war hart umkämpft und erlebte einige Führungswechsel. Auf beiden Seiten kam Hektik auf, wobei Alba seine Sicherheit bei den Dreiern (Quote 44 Prozent) nicht verlor. Anders als Ulm (31 Prozent), die große Stärke der Schwaben kam diesmal nicht zum Tragen, was aber nur ein scheinbarer Vorteil für die Berliner war. Denn in seiner Vielseitigkeit war Ulm für Alba nicht an diesem Abend und nicht in dieser Serie aufzuhalten.

