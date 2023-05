Verletzungssorgen bei deutschen Basketballerinnen

Kienbaum. Die deutschen Basketballerinnen haben in der EM-Vorbereitung mit ersten Verletzungssorgen zu kämpfen.

Rachel Arthur vom deutschen Meister Rutronik Stars Keltern und Theresa Simon vom BC pharmaserv Marburg mussten das Trainingslager in Kienbaum verlassen und fallen für die EM (15. bis 25. Juni) in Slowenien aus. Arthur (28) hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, Simon (24) muss wegen einer Knöchelverletzung passen. Die neue Bundestrainerin Lisa Thomaidis nominierte die 19 Jahre alte Lina Sontag von der University of California nach.

Die deutschen Basketballerinnen haben sich erstmals seit zwölf Jahren wieder für eine EM qualifiziert. Dort trifft Deutschland in der Vorrunde auf Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Das erste Testspiel der Vorbereitung steht am Freitag bei einem Vier-Nationen-Turnier in Istanbul gegen Lettland an.