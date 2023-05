Alba Berlin im Play-off mit dem Rücken zur Wand

Berlin. Schon zur Halbzeit blickte man in der gut gefüllten Mercedes-Benz Arena am Freitagabend in dutzende fragende Gesichter. Das, was Alba Berlin dem heimischen Publikum im zweiten Viertel gegen Ratiopharm Ulm präsentiert hatte, löste allgemeine Ernüchterung aus. Die verschwand bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr, Albas Aufbäumen im dritten Play-off-Viertelfinalspiel blieb letztlich nur ein Strohfeuer.

Am Ende prangerte ein 93:81 (53:46) zugunsten der Ulmer auf dem überdimensionierten Videowürfel. Nach dem Schlusspfiff dampfte Coach Israel Gonzalez schnellen Schrittes in die Kabine. Er war bedient. Ein solcher Rückschritt war schließlich nicht erwartet worden, hatte der Meister doch erst wenige Tage zuvor ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Defensiv stabilisiert und zupackend ─ so wollte man erneut auftreten. Es blieb vor 10.843 Zuschauern beim frommen Wunsch.

Alba fällt in überwunden geglaubte Muster zurück

Der Sieg in Ulm vom Mittwoch ließ eigentlich darauf schließen, dass Alba in seiner gewohnten Play-off-Verfassung angekommen wäre. Dass vieles besser klappt, wenn Intensität ins Spiel gelangt. Nun fehlte streckenweise wieder jeglicher Zugriff auf Ulms Angriffe, unangenehme Erinnerungen an das erste Spiel der Play-off-Serie wurden geweckt. Schon da hatten Ulm Alba mit körperlicher Aufdringlichkeit klar den Zahn gezogen.

Vor allem im zweiten Viertel (19:33 aus Alba-Sicht) ging bei den Hausherren vorne und hinten am Freitag wieder wenig. „Wir waren zu naiv und haben gedacht, dass wir alles spielerisch lösen können. Aber so geht es im Play-off nicht.

Da musst du auch körperlich präsent sein“, wollte Alba-Youngster Malte Delow nach Spielende nichts beschönigen. Dazu gab es auch keinen Anlass. Ulm, angeführt Bruno Caboclo als bestem Werfer (22 Punkte) gewann verdient.

Ulm kauft Alba mit physischer Präsenz den Schneid ab

Physisch waren die Gäste Alba spätestens mit ihrem beeindruckenden zweiten Viertel überlegen. Die Gäste versenkten ihre Dreier besser (41 % zu 28 %) und hinten leistete sich Alba schlicht zu viele einfache Fehler. Selbst in Überzahl bekam man etwa auf Ulms wendigen Yago dos Santos keinen vernünftigen Zugriff.

Die Gäste waren taktisch hervorragend eingestellt, Alba fehlte irritierenderweise jeglicher Schwung vom Auswärtssieg. „Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Wir haben im nächsten Spiel nichts mehr zu verlieren. Klar, ist der Druck jetzt da, aber es kann so oder so ausgehen. Wir müssen die Pick-and-Roll-Verteidigung verbessern und ihnen auf den Füßen stehen. Dann kann es noch etwas werden“, sagte Albas Johannes Thiemann.

Tatsächlich könnte für Alba die Mission Titelverteidigung bereits am kommenden Mittwoch jäh enden. Im vierten Spiel der Play-off-Serie muss der Meister erneut einen Auswärtssieg landen, um der ganz großen Schmach zu entgehen.

Ulm dagegen liegt im Best-of-Five-Modus nun mit 2:1 vorn und hat ein Matchballspiel vor heimischer Kulisse. Ein Aus im Viertelfinale würde in Berlin noch mehr Fragen aufwerfen, als es jetzt ohnehin schon gibt. Wohl die ganz unangenehmen. Der Meister muss in jedem Fall in vielen Bereichen eine Reaktion zeigen. Dass er dazu in der Lage ist, hat er schon einmal bewiesen. Jetzt kommt noch eine gehörige Portion Druck hinzu.uf seine gute Wurfquote verlassen.