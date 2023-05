Debakel für Alba Berlin zum Playoff-Auftakt gegen Ulm

Glückwunsch an @ratiopharmulm! 🤝



Der Playoff-Start geht an die Gäste, aber schon am Mittwoch können wir die Viertelfinalserie auswärts ausgleichen. Danke an 9134 Fans in der @MBArenaBerlin für euren starken Support bis zum Ende! 🙏#playoffsbaby @easyCreditBBL

📸 Wiedensohler pic.twitter.com/U4TlVQQoSg