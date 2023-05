Früherer Kapitän Benzing wird TV-Experte

Frankfurt/Main. Der ehemalige deutsche Basketball-Kapitän Robin Benzing wird die Playoffs der Bundesliga als Experte für Magentasport begleiten.

Der 34-Jährige soll beim Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen die Niners Chemnitz zum ersten Mal zum Einsatz kommen. „Die Bonner spielen definitiv um den Titel mit. Das hat alles Hand und Fuß. Bonn bildet ein perfektes Kollektiv“, sagte Benzing über den Hauptrundensieger, der in dieser Saison Alba Berlin und den FC Bayern München im Kampf um den Titel fordern will.

Benzing war einige Jahre Kapitän des Nationalteams und wurde 2022 von Dennis Schröder abgelöst. Der Routinier war vor der Heim-EM, bei der Schröder und Co. in Berlin Bronze holten, aus dem Aufgebot gestrichen worden. In der Folge unterschrieb Benzing in Uruguay bei Atlético Peñarol in der Hauptstadt Montevideo. Mit seiner aktiven Karriere hat der Flügelspieler noch nicht abgeschlossen. „Ich kann vielen Teams in Europa helfen. Ich will noch ein paar Jährchen spielen“, sagte Benzing.