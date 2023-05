Alba Berlin gewinnt letztes Punktspiel in Bayreuth

Alba Berlin hat sein letztes Punktspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga problemlos gewonnen.

Berlin. Alba Berlin hat sein letztes Punktspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga problemlos gewonnen. Die Berliner siegten am Donnerstag beim bereits als Absteiger feststehenden Team von medi Bayreuth mit 83:72 (47:34). Sportlich war die Partie allerdings bedeutungslos, da Alba wohl als Tabellenzweiter in die Playoffs starten wird. Beste Berliner Werfer waren der starke Maodo Lo mit 27 Punkten sowie Jaleen Smith und Yanni Wetzell mit je 14 Punkten.

Die Gäste aus der Hauptstadt kamen gleich gut in die Partie und gingen schnell mit 10:4 in Führung. Trainer Israel Gonzalez, der auf das israelische Duo Tamir Blatt und Yovel Zoosman verzichten musste, wechselte gleich viel durch und gab Nachwuchskräften wie Rikus Schulte oder Elias Rapique viel Einsatzzeit.

Man merkte den Gästen schon an, dass es um nichts mehr ging. Es gab viele Unkonzentriertheiten und Ungenauigkeiten. Aber auch bei Bayreuth war die Fehlerquote hoch. Die Franken gingen Ende des ersten Viertels zwar wieder in Führung (15:14), doch Alba blieb unbeeindruckt und schlug zurück. Zu Beginn des zweiten Abschnittes wurde ihre Führung erstmalig zweistellig (30:20).

Und nach dem Seitenwechsel legten die Gäste noch eine Schippe drauf. Nach rund 24 Minuten betrug der Vorsprung dann sogar 20 Punkte (56:36). Doch im letzten Viertel ließen es die Berliner dann arg schleifen und Bayreuth kam wieder auf fünf Zäher heran (69:64). Aber Alba antwortete mit einem 9:0-Lauf und sorgte damit wieder für klare Verhältnisse.