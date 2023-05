Alba Berlin: Achtung vor den Emotionen!

Berlin. Erst am Sonntag endet die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga (BBL), doch einige Dinge stehen bereits fest. Der zweite Platz von Alba Berlin zum Beispiel oder der Abstieg des abgeschlagenen Tabellenletzen Medi Bayreuth. Insofern besitzt das Duell der beiden Klubs am Donnerstag wenig Brisanz (19 Uhr, Magentasport), bedeutungslos hingegen ist es natürlich auch nicht.

Da wäre etwa der emotionale Abschied der Oberfranken aus der höchsten Spielklasse. Die Atmosphäre in Bayreuth führte das Team schon öfter zu Überraschungserfolgen, so unterlag Alba dort fünf Mal in den vergangen 13 Auftritten. Ganz und gar kein gewöhnlicher Wert für die Berliner, die daher gewarnt sein dürfen. Zumal die für längere letzte Vorstellung der Gastgeber in der Bundesliga einen zusätzlichen Schub auslösen könnte.

Alba Berlin wartet weiter auf den Viertelfinal-Gegner

Alba dagegen muss sich darauf konzentrieren, die letzte Chance für die Einstimmung auf die K.o.-Runde gut zu nutzen. „Wir wollen uns sowohl taktisch als auch kämpferisch auf das Play-off einstellen“, sagt Trainer Israel Gonzalez. Ebenso mental ist die Partie in Bayreuth nicht unwichtig, „um mit einem guten Gefühl ins Play-off zu gehen“, wie Albas Point Gard Jaleen Smith erzählt.

Die Entscheidung darüber, wer im Viertelfinale ab dem 14. Mai gegen die Berliner antritt, steht derweil noch immer aus. Ulm liegt zwei Partien vor dem Ende weiter auf Rang sieben, doch die Abstände sind gering. Auch Ludwigsburg ist jetzt als Kandidat nicht mehr auszuschließen. Aber das hat für die Berliner keinen großen Einfluss. Sie müssen nach anstrengenden Wochen vor allem darauf achten, sich gut zu erholen und mit genügend Energie in die wichtigste Phase der Saison zu gehen.

