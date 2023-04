Alba Berlin ist bereit für die große Show gegen Bonn

Berlin. Er wurde einfach nicht mehr gebraucht. Jaleen Smith hatte seine Schuldigkeit getan, drei Viertel lang gestaltete er das Spiel von Alba Berlin, sammelte viele Punkte und durfte am Ende zuschauen. Sich ausruhen in der Annahme, dass er und sein Team vorbereitet sind auf das, was kommt. Auf den großen Showdown im Kampf um die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (BBL), im Wettrennen darum, wer am Ende der Hauptrunde Platz eins belegt und mit der besten Ausgangsposition in das Play-off geht.

Der erste Heimauftritt gegen den Aufsteiger Rostock Seawolves war gewissermaßen die Generalprobe für das Duell des Tabellenführers aus Berlin beim Zweiten in Bonn am Dienstag. Alba gab sich dabei keine Blöße, bezwang die Hansestädter souverän 104:79 (51:46) und feierte den elften Bundesligasieg in Folge. „Sie sind ein gutes Team, aber wir hatten einfach einen wirklich guten Tag, haben in der zweiten Hälfte gut getroffen“, sagte Smith, der mit 21 Punkten bester Werfer bei Alba war.

Alba zieht in zweiter Halbzeit locker davon

Eine Halbzeit lang blieb die Partie eng, weil die Gäste aus dem Norden vor allem die Dreier gut trafen und die Berliner sich ein paar Ballverluste zu viel leisteten. Doch das störte Trainer Israel Gonzalez kaum. „Wir haben mit einer guten Energie gespielt“, befand der Spanier. Besonders in der zweiten Hälfte zeigte sich das, Alba zog direkt davon und ließ sich auch vom zahlreichen und lautstarken Anhang der Seawolves nicht aus dem Konzept bringen. „Da haben die Rostocker ein bisschen aufgegeben, das war doch relativ wenig Gegenwehr“, sagte Center Johannes Thiemann.

Allerdings machten es die Berliner ihrem Herausforderer vor den 12.117 Zuschauern auch schwer, standen in der Abwehr besser und erlaubten kaum noch einfache Würfe. Rostock traf folglich deutlich weniger, während Alba offensiv sehr konsequent blieb. Am Ende konnten die Berliner dann Smith schonen, Yanni Wetzell wurde gegen den Tabellenneunten, der immerhin um den Einzug in das Play-off kämpft, überhaupt nicht aufs Feld geschickt. Zudem hatte der Coach Topleute wie Maodo Lo sowie Luke Sikma nach kräftezehrenden Wochen pausieren lassen, um für die drittletzte Hauptrunden-Partie am Dienstag bestmöglich präpariert zu sein.

Der Auftritt gegen Rostock suggerierte, dass die Berliner das tatsächlich sind. „Wir fühlen uns bereit“, bestätige Smith mit einem entspannten Lächeln.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.