Vor WM: DBB-Auswahl testet gegen USA und Griechenland

Abu Dhabi. Die deutschen Basketballer messen sich vor der WM mit zwei absoluten Hochkarätern. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nimmt an einem top besetzten Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi teil und trifft dabei am 19. August auf Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo und einen Tag später auf Titelfavorit USA.

„Das sind zwei großartige Testspiele. Beide Teams sind hervorragende ‚Messstäbchen‘ für uns“, sagte Bundestrainer Herbert. Es sei mit Blick auf die WM sehr wichtig, „dass wir mit den USA und Griechenland gegen zwei sehr, sehr gute Teams spielen können“.

Eine Woche zuvor steigt für NBA-Star Dennis Schröder und Co. in Hamburg der traditionelle Supercup, an dem außer der DBB-Auswahl noch Kanada, Neuseeland und China teilnehmen sollen.

Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt. Deutschland hatte sich als Gruppensieger für die WM qualifiziert. Die Auslosung findet am 29. April statt.