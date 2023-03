Alba Berlin verliert knapp daheim gegen Zalgiris Kaunas

Berlin. Alba Berlin hat in der Euroleague die nächste Niederlage einstecken müssen. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist daheim vor 8113 Zuschauern dem litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas knapp mit 63:66 (27:33). Nach der 20. Pleite im 27. Euroleague-Spiel der Saison bleibt Alba Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo, Luke Sikma und Jaleen Smith mit je zehn Punkten.

Von Beginn an dominierten beide Defensivreihen und so gab es nur wenig Körbe zu bestaunen. Beide Teams rieben sich förmlich in ihrer Defensivarbeit auf, so dass kaum ein Spielfluss aufkam. Alba konnte Mitte des ersten Abschnittes zumindest kurz 12:9 in Führung gehen. Doch die hatte nicht lange Bestand. Denn die Gäste, die von zahlreichen Anhängern in der Halle lautstark unterstützt wurden, kamen nun besser ins Spiel.

Alba spielte offensiv sehr risikoreich, doch das endete meist in Ballverlusten. Die Berliner taten sich sehr schwer, überhaupt gute Wurfpositionen zu finden. So setzte sich das Fehlwurffestival weiter fort. Außer einer kurzen Führung zu Beginn (16:15) liefen die Hausherren im zweiten Viertel stets einem Rückstand hinterher. Gerade einmal magere 27 Punkte gelangen Alba in der ersten Hälfte.

Das wurde nach dem Seitenwechsel dann etwas besser. Die Gastgeber kämpften sich zurück und gingen Mitte des dritten Viertels wieder 41:39 in Führung. Um jeden Ball wurde in dieser verkrampften Partie gekämpft. Im letzten Abschnitt wechselte die Führung dann hin und her. Die Entscheidung fiel erst 1,8 Sekunden vor Ende als Rolanfds Smits für Zalgiris zum 63:66-Endstand traf.