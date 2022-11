Alba und Bayern liefern ein Spiel zum Wundern ab

Alba Berlin unterliegt Bayern München im ersten Saisonduell in der Euroleague 77:79 und kassiert dort die vierte Niederlage in Folge.

Berlin. So ganz aus ihrem Herzen verbannt haben viele der Berliner Basketballfans ihn noch nicht. Obwohl der Wechsel zu Bayern München eine echte Probe für das Alba-Gemüt darstellt. Doch als Niels Giffey, der geborene Berliner, der viele Jahre bei Alba verbrachte, erstmals für die Süddeutschen auf- und in die Mercedes-Benz Arena einlief, hielten sich die Pfiffe in Grenzen. Die Abneigung zum Bayern-Kapitän Vladimir Lucic wurde da wesentlich deutlicher.

Der siebte Spieltag der Euroleague war aber nicht nur insofern interessant, dass ein Alba-Zögling die Seiten gewechselt hat. Zum ersten Mal in dieser Saison trafen die beiden deutschen Spitzenklubs aufeinander, und vor allem die Bayern vermittelten in Berlin nun einen ersten Eindruck, was von dem stark umgestalteten Team in dieser Spielzeit zu erwarten ist. Wobei Alba-Geschäftsführer Marco Baldi das 77:79 (39:45) noch nicht recht einzuordnen wusste. „Es war ein seltsames Spiel, beide Mannschaften wirkten uninspiriert. Wir haben uns nie freigespielt“, erzählte Baldi.

Ex-Alba-Profi Giffey gibt sein Debüt für die Bayern

Bis Giffey vor den 8656 Zuschauern eingreifen durfte, vergingen ein paar Minuten. Zur Hälfte des ersten Viertels kam er auf das Feld. Sein neues Team, bei dem er erst zwei Tage zuvor einen Vertrag unterschrieben hatte, lag da vorn. Alba verschlief den Start ein wenig, lief dann kontinuierlich hinterher. Was vor allem daran lag, dass die Gäste das Feld gut nutzten von viel von den Außenpositionen trafen. Während Alba sich immer wieder Ballverluste leistete, konnten die Bayern den Vorsprung stets ein wenig ausdehnen.

Das erste Viertel endete mit 15:26, kurz darauf lag Alba mit 13 Zählern zurück (15:28). Es war der Beginn einer Phase, in der die Berliner ihr Spiel besser kontrollierten. Es fielen mehr Dreier ins Netz, Tamir Blatt und Malte Delow sorgten mit ihren erfolgreichen Versuchen für den Ausgleich (32:32/15.). Doch auch aufgrund der schwachen Freiwurfquote langen die Berliner zur Pause erneut hinten.

Alba-Profi Smith verpasst den Ausgleich in letzter Sekunde

Das Spiel zeigte, dass die Münchner, die die ersten fünf Partien in der Euroleague verloren hatten, sich langsam zu einem Team formieren. Alba aber wollte nach drei Siegen zum Start und anschließend drei Niederlagen endlich wieder gewinnen. Zumal sie das in der kontinentalen Eliteklasse gegen die Münchner noch nie geschaffte hatten. Ein ordentlicher Zwischenspurt brachte schließlich auch die erste Führung, die Yovel Zoosman zum 50:49 realisierte (24.).

Nachdem die Berliner sie auf 54:49 ausgebaut hatten, konnten sie ihr schnelles Spiel gegen die nun mehr zupackende Defensive der Münchner nicht mehr durchsetzen. Dass kaum Rebounds in der Offensive gelangen, wirkte sich zudem deutlich aus. Alba musste Bayern elf Punkte in Serie überlassen, nach dem dritten Viertel stand es 58:68. Doch mit viel Leidenschaft und großem Einsatz kamen die Berliner vor allem dank Jaleen Smith, dem mit 20 Punkten besten Werfer, erneut heran. Als Smith den letzten Wurf zum Ausgleich in letzter Sekunde nehmen wollte, störte ihn jedoch Giffey, der so seinen Anteil hatte an der Niederlage seines Heimatklubs.

