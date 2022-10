Geschwindner lobt Jungstar Wembanyama: «Pfiffiges Kerlchen»

Frankfurt/Main. Dirk Nowitzkis Basketball-Mentor Holger Geschwindner ist von den Fähigkeiten von Jungstar Victor Wembanyama überzeugt.

«Er ist ein Haufen Talent und ein pfiffiges Kerlchen», sagte Geschwindner der Deutschen Presse-Agentur über den 18-Jährigen, der als größtes Basketball-Versprechen seit einigen Jahren gilt. Wembanyama spielt derzeit noch in Frankreich und wird mit großer Wahrscheinlichkeit im kommenden Sommer in die nordamerikanische Profiliga NBA wechseln. Geschwindner hatte im Sommer 2021 bereits mit Wembanyama zusammengearbeitet.

Wembanyama, der über 2,20 Meter groß ist, wird eine strahlende Zukunft vorhergesagt, weil er neben seiner Größe agil ist und hervorragende Wurffähigkeiten hat. «Ich hoffe, er hat Glück. Er hat gute Ideen mit eingebracht – er kann abliefern, was früher nur die Kurzen konnten», sagte Geschwindner. In der NBA wird erwartet, dass Teams in dieser Spielzeit absichtlich Spiele abschenken, um in der Verlosung um den ersten Draftpick - und damit voraussichtlich Wembanyama - bessere Chancen zu haben.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-238515/2 (dpa)