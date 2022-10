Alba Berlin feiert seine beiden Erstligisten

Das Erstliga-Heimdebüt feierten die Alba-Frauen in Form eines Doppelspieltages mit den Männern. Die Spiele mäßig, die Stimmung gut.

Die Alba-Damen feierten bereits im Frühjahr bei einem Doppelspieltag mit den Herren ihren Aufstieg in Bundesliga. (Archivbild)

Berlin. Am Ende war der Schlusspfiff eine Erlösung für Tinys Rücken und Arm. Die Alba-Unterstützerin, die nicht mit vollem Namen erwähnt werden möchte, schlug rund drei Stunden gegen ihre laute Fantrommel und sorgte damit für Stimmung in der Max-Schmeling-Halle, wo Alba Berlin am Sonntag mit einem Doppelspieltag von Herren- und Frauenmannschaft das Erstliga-Heimdebüt von Letzteren feierte. „Trotz der Schmerzen war es gut und hat Spaß gemacht“, erzählt Tiny mit heiserer Stimme.

Dabei war das, was sie und die 7788 Fans in der Halle zunächst von den Männern zu sehen bekamen, kein Glanzstück, sondern eher ein zäher Kraftakt. Alba konnte gegen MLP Academics Heidelberg zwar einen 78:70-Sieg (33:30) einfahren, doch waren beide Mannschaften über weite Strecken gleichauf, obwohl Alba als Favorit ins Rennen ging.

Alba-Herren stark durch intensive Spielwoche belastet

Das Ergebnis der männlichen Albatrosse machte deutlich, wie stark die Mannschaft durch die enge Taktung der Woche – vier Spiele innerhalb von sieben Tagen – und die Ausfälle von mehreren Schlüsselspielern geschwächt war. Das wusste auch Alba-Small Forward Malte Delow: „Es war heute sehr schwierig mit all den Verletzungen, mit der Belastung. Da muss man sich durchkämpfen – auch solche Spiele gehören in der Saison dazu – und das Beste draus machen.“

Das Match war auf beiden Seiten gekennzeichnet von Fehlwürfen. Paradebeispiel für die geringe Treffsicherheit lieferte Delow selbst im Schlussviertel mit einem vergeigten Dreierwurf neben den Korb, der aber als Assist gelten darf: Koumadje nahm den Ball dankend für einen Dunk auf. Der 2,21 Meter-Riese nutzte seine Größe effektiv aus, verwandelte mehrere Bälle im Sprung auf den gegnerischen Korb und schaffte es, mit mehreren Blocks den eigenen zu schützen. Bei seiner Auswechslung wurde Koumadje frenetisch gefeiert.

Überhaupt gaben die Fans in der Max-Schmeling-Halle alles, um ihren Verein nach einer kurz unterbrochenen Siegesserie wieder Punkte holen zu sehen. Vor allem aus dem Block 12, wo Tiny an der Trommel stand, schallten dauerhaft Fangesänge, die sich beim traumhaften Block von Louis Olinde in den letzten Minuten mit dem ekstatischem Applaus des Restpublikums mischten. Dieser Moment sei für den Ausgang des Kopf-and-Kopf-Rennens mitentscheidend gewesen, sagte Malte Delow.

Gute Stimmung bei den Alba-Frauen trotz hoher Niederlage

Kurz nach dem Spiel der Alba-Männer leerten sich die Ränge zwar deutlich, doch änderte die dezimierte Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern nichts an der Stimmung beim darauffolgenden Spiel der Frauen gegen Rutronik Stars Keltern. Als sie das Parkett betraten, wurden sie mit Standing Ovations begrüßt.

Die Freude über die lautstarke Unterstützung bei ihrem ersten Heimspiel in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga war ihnen ins Gesicht geschrieben. Spielmacherin Deeshyra Thomas war gar so entzückt, dass sie beinahe das obligatorische Abklatschen beim Schiedsrichter vergaß.

Im Laufe des Spiels wich die überschwängliche Freude des Teams jedoch dem Gefühl der Ernüchterung: Die weiblichen Albatrosse kamen nicht gegen die Robustheit und Treffsicherheit des zweifachen Meisters an. Fahrlässige Ballverluste und einige Fehlversuche machten es Rutronik Stars Keltern leicht, den Punkteabstand stetig zu halten und schließlich zu einem 73:98 auszubauen.

Trotz der Klatsche gab es bis zum Schlusspfiff klatschende und gesangliche Unterstützung von den Rängen – insbesondere aus Block 12.

Für Tiny ist eines sicher nach diesem Spieltag: „Wenn es meine Freizeit erlaubt, komme ich wieder zum Frauenspiel.“