Alba Berlin setzt Siegesserie fort

Berlin. Sie fliegen von Sieg zu Sieg. Alba Berlin setzte am Mittwoch seine Erfolgsserie in der Euroleague fort und stellte den griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen in der Mercedes-Benz Arena mit 94:65 bloß – das bislang beste Ergebnis für die Berliner auf internationalem Parkett und der siebte Sieg in Folge für die Berliner.

„Ich freue mich so für dieses Team. Wieder war das Gruppengefühl so wichtig. Wieder waren es die Werte und der Geist dieser Spieler“, lobte Cheftrainer Israel González den Sieg seiner Mannschaft vor heimischer Kulisse. „Und wir konnten heute unglaublichen Basketball spielen, in der Offensive und in der Defensive. Es war ein magischer Abend.“

Alba führte zeitweise mit 29 Punkten

Früh zogen die Berliner davon und bauten bis zum Ende der ersten Halbzeit einen zehn Punkte-Abstand zu den angereisten Athenern auf (43:33). In der zweiten Hälfte ließ sich Alba die hohe Führung nicht mehr nehmen und erhöhte die Differenz zeitweise auf 29 Zähler.

Maßgeblich verantwortlich für dieses Punkte-Fest waren Power Forward Luke Sikma (16 Punkte), der für seine Performance als wertvollster Spieler (MVP) des Spieltages ausgezeichnet wurde, und Point Guard Tamir Blatt (15 Punkte). Blatt, der schon im BBL-Pokal-Spiel gegen die Bonner Telekom Baskets mit seinem Händchen für Dreierwürfen glänzte, reüssierte auch in der Partie gegen Athen mit vier Treffern hinter der Dreipunktelinie.

Luke Sikma trug als Top-Scorer zu einem historischen Sieg für Alba bei.

Foto: Juergen Engler / picture alliance

Trotz enger Spieltaktung und verletzungsbedingten Ausfällen auf Platz zwei

Die Leistung von Alba ist angesichts gegenwärtiger Umstände umso bemerkenswerter: Die Mannschaft ist mit vier Spielen innerhalb von sieben Tagen einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt, während gleichzeitig mit Maodo Lo, Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Marcus Eriksson weiterhin wichtige Spieler fehlen. Lediglich Center Ben Lammers konnte am Mittwoch sein Comeback feiern.

Kein Grund jedoch zur Verzweiflung: „Das ist das Besondere bei uns. Wir haben einen so tiefen Kader. Ist einer verletzt, springt ein anderer ein. Jeder wirft rein, was er reinwerfen kann“, beruhigt Alba-Flügelspieler Louis Olinde.

Mit dem Sieg gegen Panathinaikos Athen kletterte Alba auf Platz zwei der Euroleague – hinter Fenerbahce Istanbul, die bis dato ebenfalls in der europäischen Königsklasse ungeschlagen sind. Beflügelt können die Albatrosse ins nächste Spiel gehen, doch erwartet sie am Freitag ein weiterer Rekordmeister: Anadolu Efes Istanbul.

Nächstes Spiel gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul

Die Türken sind zudem Titelverteidiger in der Euroleague und gewannen das letzte Spiel gegen Alba deutlich (63:90). Am Ende der vergangenen zwei Saisons dominierten sie nicht nur die Tabellenspitze, sondern auch, indem sie jeweils mit Vasilije Micić den wertvollsten Spieler stellten. Der Serbe, der im Sommer beinahe in die NBA wechselte, erzielte im letzten Spiel auf europäischer Bühne gegen Valencia Basket Club 22 Punkte.

Dennoch verlor er mit seinem Team bei einem denkbar engen Spielausgang (91:92). Trainer Ergin Ataman kritisierte die eigene Mannschaft für wenig überzeugendes Defensiv-Verhalten und sagte mit Blick auf den Gegner: „Sie holten sich 16 Dreierpunkte und trafen mit vielen Korblegern durch Chris Jones.“

Schon zuvor mündete die Euroleague-Begegnung mit Monaco in eine Niederlage für die Istanbuler – erneut mit einem knappen Ergebnis (95:92). Die Istanbuler konnten lediglich das erste Spiel gegen Roter Stern Belgrad für sich entscheiden (72:59).

Eine Lehre aus der Vergangenheit macht allerdings deutlich, dass nach dem dritten Spieltag Aussagen über den weiteren Saison-Verlauf und die Erfolgsaussichten einer Mannschaft schwierig sind: Anadolu verlor die ersten vier Spiele, ging am Ende aber als Meister hervor.