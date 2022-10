Alba Berlin: Kraftakt mit glücklichem Ende

Berlin. Die Zuschauer konnten das kleine Nachspiel genießen. Auf dem Parkett wurde der Lostopf aufgebaut, die Kugeln rollten und entschieden über die Zukunft. Die wird es auch für Alba Berlin im Basketball-Pokal geben, doch der Weg dorthin hatte es in sich. Lange musste der Titelverteidiger zittern in der Mercedes-Benz Arena. Erst in der letzten Minute gelang es dem Team von Trainer Israel Gonzalez, sich gegen die Telekom Baskets Bonn durchzusetzen. Mit 98:95 (45:49) entschieden die Berliner das Achtelfinalduell für sich.

Damit hält die Serie des deutschen Meisters auch im dritten Wettbewerb. Alle sechs Spiele seit Saisonbeginn wurden gewonnen. Allerdings forderte Bonn sehr viel von den Berlinern. „Wir mussten hart kämpfen, es war toll, wie wir das geschafft haben. Bonn ist ein echt gutes Team“, sagte Kapitän Luke Sikma, während ein paar Meter weiter das Viertelfinale erste Konturen annahm. Die Berliner müssen dafür nach Göttingen reisen, das am Sonntag Ulm mit 86:82 geschlagen hatte.

Gonzalez fand es nicht besonders berauschend, was sein Team gezeigt hatte, beeindruckend aber dennoch. „Es war ein schwieriges Spiel, kein guter Basketball, aber wir konnten unsere Werte aufs Feld bringen“, so der Spanier. Für die Berliner war die Partie von Beginn an problematisch. Denn mit Johannes Thiemann (Knie) und Jaleen Smith (Wade) fehlten nach dem überragenden Auftritt drei Tage zuvor in Mailand zwei weitere wichtige Profis. Damit hatte sich die Liste der Ausfälle auf fünf Spieler erhöht.

Alba muss im Viertelfinale nun nach Göttingen

Während die Rheinländer prompt trafen, fielen die Berliner mit Ballverlusten und vergebenen Würfen auf. Als Sikma per Freiwurf den ersten Punkt markierte, lautete das Resultat 1:9 (3.). Allerdings war es der Auftakt für eine intensive Aufholjagd. Die Berliner arbeiteten sich zurück in das Spiel, glichen durch Yanni Wetzell zunächst zum 17:17 (7.) aus und konnten durch Yovel Zoosman erstmals in Führung gehen (8./21:19.).

Als es also aussah, als würde Alba alles im Griff haben, häuften sich gegen die aggressiv verteidigenden Bonner erneut die Ballverluste. Das gab dem Gegner wieder Aufwind, nach dem ersten Viertel lag Alba 24:27 zurück und startete in das zweite Viertel ebenso schlecht wie ins erste. Bonn agierte in der Offensive konzentriert, traf mehr Dreier und zog schnell wieder auf neun Punkte davon (13./24:33.).

Wetzell bringt Alba kurz vor Schluss in Führung

Zwar näherte sich Alba erneut an, doch jedes Team entwickelte Phasen, in denen es mehr punktete. Bonn blieb auch nach der Pause (45:49) gelassen, preschte wieder vor. Allerdings nicht lange, die Rheinländer wurden fahrig, brachten ihre Würfe nicht mehr ins Ziel, leisteten sich Ballverluste. Alba nutze das gnadenlos aus und machte aus einem 60:69 binnen vier Minuten ein 75:69 (30). „Wir sind ruhig geblieben und haben an unser Team geglaubt“, sagte Sikma.

Doch Albas Gegner gab sich nicht geschlagen, vor allem der überragende TJ Shorts, mit 36 Punkten bester Werfer des Spiels, trieb sein Team immer wieder an. So gelang es den Gästen, einen Rückstand von acht Zählern erneut aufzuholen. Die Schlussphase wurde damit zu einer emotionalen Achterbahnfahrt, in der Wetzell, zusammen mit Tamir Blatt mit 23 Punkten bester Berliner, in der Schlussminute erst ausglich zum 93:93 und dann mit zwei Freiwürfen die Führung zurückeroberte. Jonas Mattisseck baute sie mit zwei weiteren Freiwürfen auf 97:93 acht Sekunden vor dem Ende aus und gab Alba damit eine Zukunft im Pokal.

