Ex-Basketballer Nowitzki kann sich Mentorenrolle vorstellen

Frankfurt/Main. Der ehemalige Basketball-Star Dirk Nowitzki kann sich vorstellen, irgendwann eine Rolle wie sein einstiger Mentor Holger Geschwindner anzunehmen.

«Holger hat zu mir vor Jahren einmal gesagt, er würde sich wünschen, dass ich das wiederholen würde, was er für mich gemacht hat. Wenn ich das weitergeben könnte. Das wäre schon großartig, wenn ich mal so ein Verhältnis mit einem Spieler hätte, dass ich sage: Da bin ich voll dabei, da habe ich Bock drauf», sagte der 44 Jahre alte Würzburger in der aktuellen Ausgabe von «Sports Illustrated».

Nowitzki hat 2019 mit dem Profibasketball aufgehört und fungiert nun in mehreren Rollen. Bei der am Donnerstag in Köln beginnenden EM ist er Botschafter des Turniers. «Im Moment bin ich noch in der Reflektierphase, in der ich Abstand vom Sport brauche und unsere jungen Kids genießen will. Es dauert noch eine Weile, bis ich wieder so ein großes Projekt annehme», sagte Nowitzki. Er lebt mit seiner Frau Jessica und den drei Kindern weiter im US-Bundesstaat Texas.

