Albas starke Form ist ein gutes Zeichen für das Finale

Berlin. Nach dem erneuten Einzug ins Finale der deutschen Basketball-Meisterschaft können die Profis von Alba Berlin erst mal ein wenig Durchatmen. Es bleibt nun knapp eine Woche Pause, die Finalserie beginnt am kommenden Freitag in der Hauptstadt. „Letztes Jahr haben wir noch alle zwei Tage im Play-off gespielt, dieses Jahr ist nun mal mehr Zeit“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda: „Wir nehmen es so, wie es ist.“

Zumindest bleibt genug Zeit, sich von den intensiven und sehr physischen Spielen gegen Ludwigsburg zu erholen. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Es ist auch nie leicht, dort zu spielen“, befand Ojeda. 73:67 hieß es am Freitagabend letztlich. Mit dem hart erkämpften Auswärtssieg entschied der Titelverteidiger die „Best of five“-Serie glatt mit 3:0 für sich.

Die zweite 3:0-Serie in Folge für Alba Berlin

„Sie haben uns viele Probleme bereitet. Beide Mannschaften haben keinen guten Tag bei den Dreiern erwischt, dafür waren wir sehr gut bei den Offensivrebounds. Wir freuen uns über den Sieg und können dennoch aus diesem Spiel mitnehmen, dass wir uns bei den Ballverlusten verbessern müssen“, sagte Trainer Israel Gonzalez. Albas Gegner im Finale könnte Bayern München heißen, die Süddeutschen spielen am Sonnabend-Abend zum dritten Mal gegen Bonn und können ebenfalls die Serie beenden.

Nach dem glatten Weiterkommen im Viertelfinale wurde auch das Halbfinale gegen die MHP Riesen im Eiltempo gemeistert. „Eine Bestätigung unserer Arbeit und ein Zeichen, dass wir vieles gut machen“, sagte Ojeda: „Großes Kompliment an die Mannschaft. Ich bin sehr stolz. Wir haben mentale Stärke gezeigt und haben nie die Überzeugung verloren.“

Alba steht zum fünften Mal hintereinander im Finale

Denn Alba fand nur selten den Spielrhythmus, verwarf viele Würfe und leistete sich zu viele Ballverluste. Trotzdem gewannen die Berliner mit einer soliden Teamleistung auch diese Partie. „Am Ende haben wir es geschafft. Wichtig war nur, dass wir die Serie gewonnen haben. Egal, wie hoch. Und wir nehmen das als ein gutes Zeichen. Es gibt ja auch Selbstvertrauen“, erzählte Ojeda.

Alba steht nun vor dem fünften Meisterschaftsfinale in Serie und dem 19. insgesamt. Nach nun 17 Siegen in Folge gehen die Berliner, die auch Erster der Punkterunde waren, als Favorit an. „Glückwunsch an die Spieler, die sich diesen Sieg und den Einzug ins Finale auf einem schwierigen Terrain verdient haben“, so Coach Gonzalez nach dem entscheidenden Erfolg in Ludwigsburg.

