Alba Berlin auch ohne Spiel Tabellenerster vor Play-off

Die Nachholpartie in Braunschweig wurde abgesagt, für Alba Berlin steht damit fest: Platz eins in der Tabelle ist gesichert.

Berlin. Alba Berlin kann sich den Kurztrip nach Braunschweig sparen und wird trotzdem als Tabellenerster der Basketball-Bundesliga (BBL) ins Play-off einziehen. Das teilte die BBL am Sonnabend mit. Die Telekom Baskets Bonn bleiben Zweiter, Bayern München Dritter.

Die Partie bei den Löwen Braunschweig findet nicht statt, weil die Niedersachsen etliche Coronafälle in ihrem Team beklagen und nicht die Mindestzahl von acht Spielern aufs Parkett bringen können. Sie beantragten bei der Liga die Absage, die BBL stimmte zu. Ein Ausweichtermin steht bis zum Play-off nicht mehr zur Verfügung.

Darum kommt in der Abschlusstabelle, in der Alba und Braunschweig jetzt nur 33 statt 34 Spiele haben, die sogenannte Quotientenregelung zur Anwendung: Die Zahl der Siege wird geteilt durch die Zahl der Spiele. Da es insgesamt nur noch wenige Nachholspiele gibt, ändert sich in der Rangfolge oben in der Tabelle nichts mehr.

Alba hatte die Spitzenposition erst am Mittwoch durch einen Sieg gegen Gießen erstmals in dieser Saison erobert. Nun geht das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez als Tabellenführer in die entscheidende Phase – was den Berlinern seit 2009 nicht mehr gelungen war.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.