Es dauerte lange, ehe sich die Baskets Oldenburg geschlagen gaben. Doch am Ende gewann Meister Alba Berlin 92:86.

Viel Kampf in allen Lagen: Albas Louis Olinde (l.) gönnt Oldenburgs Sebastian Herrera den Ball nicht.

Alba Berlin Alba Berlin setzt Vormarsch an die Spitze fort

Berlin. Die Baskets Oldenburg waren drei Viertel des Spiels lang ein sehr starker Gegner. Doch am Ende konnten auch die Norddeutschen, die sechs ihrer vorangegangenen sieben Spiele gewonnen hatten, Alba Berlin nicht aufhalten. Der deutsche Meister siegte vor knapp 5000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 92:86 (51:48) und bleibt auf gutem Weg, sich an die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga voranzuarbeiten.

Die Berliner brauchten eine Weile, bis sie Oldenburgs besten Schützen Max Heidegger (24 Punkte) unter Kontrolle bekamen. Deshalb gingen die Führungen mehr als dreißig Minuten lang hin und her. Die Gäste, die seit Kurzem von Ingo Freyer trainiert werden und seitdem einen sehr ansehnlichen und schnellen Basketball pflegen, stellten Alba damit immer wieder vor Probleme. Und der Titelverteidiger ließ sich auch viel zu oft den Ball stehlen, insgesamt 22 Mal.

Alba Berlins Zwischenspurt von 15:0 entscheidet

Entscheidend war im letzten Viertel ein Zwischenspurt vom 72:73-Rückstand zur 87:73-Führung, als die Berliner in der Defense ordentlich zulegten. „Hinten raus hatten wir eine höhere Konzentration, bessere Beine und einen tieferen Kader“, sagte Center Oscar da Silva lächelnd. „Gut, dass wir als Mannschaft in der Verteidigung zusammengekommen sind. Denn Verteidigung gewinnt bekanntlich Meisterschaften.“

Er gehörte mit 14 Punkten zu den besten Werfern des Abends. Noch besser als er traf Jaleen Smith (19), auch Yovel Zoosman (13, sieben Rebounds), Malte Delow mit seinem Karrierebestwert (12 Punkte, acht Rebounds, je drei Ballgewinne und Assists) und Christ Koumadje (10) waren zweistellig unterwegs. „Die Ballverluste sind schon die ganze Saison eines unserer größten Probleme“, haderte der erst 20-jährige Delow ein bisschen, „das müssen wir verbessern.“

Trotzdem hat sein Team in der Liga einen Lauf, zuletzt neun Siege in zehn Partien gefeiert. Und erstaunlich genug war es auch, dass Alba am Ende sicher gegen Oldenburg gewann, obwohl Trainer Israel Gonzalez Maodo Lo eine schöpferische Pause gab und Johannes Thiemann, Ben Lammers sowie Marcus Eriksson verletzt ausfielen.

