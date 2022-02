Alba Berlin setzt seinen Siegeszug in Europa fort

Berlin. Mit dem frischen Schwung des elften Pokalsieges ist Alba Berlin auch in europäischen Basketball-Hallen weiter erfolgreich unterwegs. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez gewann bei Asvel Villeurbanne mit 82:80 (43:40) und überholte die Franzosen in der Tabelle der Euroleague. Nach 25 Spielen liegen die Berliner jetzt mit neun Erfolgen auf Rang 14. Für sie war es der zweite Sieg in Folge in der europäischen Königsklasse, wettbewerbsübergreifend hat Alba von den vergangenen zehn Partien neun gewonnen.

Alba Berlin gewinnt mit seiner letzten Energie

„Es war ein verdienter Sieg für uns“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda, „am Ende ist es noch einmal knapp geworden, aber das kann passieren.“ Jaleen Smith, mit 16 Punkten und fünf Rebounds „Man of the match“, verhinderte den Ausgleich mit dem Schlusssignal, indem er einen Wurfversuch von Chris Jones blockte. Auch Gonzalez war „glücklich. Wir hatten nicht viel Energie in unseren Batterien, wir kamen müde her von unserem Pokalsieg. Aber die Jungs haben alles gegeben, was sie hatten.“

Nach wie vor fehlen mit Marcus Eriksson, Yovel Zoosman und Louis Olinde drei wichtige Spieler, doch die nachgerückten Jung-Profis machten das wett. Besonders Jonas Mattisseck, effektivster Mann auf dem Feld, der 13 Punkte und vier Rebounds beisteuerte. Auch der 20-jährige Malte Delow agierte wieder stark, kam auf sechs Rebounds. Trotzdem „hätten wir den Sieg am Ende fast noch hergegeben“, sagte Mattisseck, „und hatten auch ein bisschen Glück.“

Zukunft der russischen Teams offen

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde das ebenfalls für Donnerstag angesetzte Spiel von Bayern München gegen ZSKA Moskau abgesagt. Auch die Partien der beiden weiteren russischen Klubs, Zenit St. Petersburg und Unics Kasan, fielen aus. Wie es mit ihnen in der Euroleague weitergeht, erscheint derzeit völlig offen.

